Al Teatro Abeliano in scena 'Dell'estrema sporgenza dell'anima altrui'

Rassegna I SOLISTI, 5° ciclo di performance/studio, ideata e coordinata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Il 4° appuntamento di questo ciclo è con l'attrice e autrice Elisabetta Aloia giovedì 22 febbraio ore 21:00 al Teatro Abeliano, Bari

'Dell'estrema sporgenza dell'anima altrui'

Il Teatro è la mia sporgenza d’anima. Luogo sacro per l’incontro di altre anime. Lì dove cerco il mio balbettio del linguaggio, attraverso storie di donne, personaggi femminili che scelgo di raccontare e far vivere in scena con la complicità degli spettatori.

Biglietti direttamente al Botteghino e online su Vivaticket (sala Actor studio)

intero = 5 euro

ridotto = 2 euro (riservato agli allievi di scuole di recitazione e corsi di danza)

Per info: botteghino@teatroabeliano.com