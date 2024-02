“Entanglement” in scena al Teatro Traetta. Ospiti del weekend: Rosati, Di Rocco, El Sakhawi, Capriglione e Romita

Domenica 11 febbraio, ore 19:00, al Teatro Traetta di Bitonto è in programma il terzo appuntamento con l’edizione 2023-24 de L’Arte dello Spettatore (info asso.riesco@gmail.com , 3516749330, ticket online su vivaticket) la rassegna di danza contemporanea del Network Internazionale Danza Puglia sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. In scena Jennifer Lavinia Rosati e Lorenzo di Rocco con lo spettacolo di cui sono autori e interpreti “Entanglement”. L’idea del lavoro nasce dall’indagine di un affascinante concetto appartenente al mondo delle particelle: l’entanglement, quel misterioso fenomeno della meccanica quantistica già definito da Einstein come “un’azione a distanza”, in cui due microparticelle, inizialmente fatte entrare nello stesso stato quantico, possono risultare connesse anche se poste successivamente a grande distanza una dall’altra. Dall’esplorazione di questo micro fenomeno nasce una riflessione sul rapporto tra atomo e uomo intesi come uno la riproduzione in scala dell’altro e dunque l’ipotesi che il fenomeno dell’entanglement possa verificarsi anche nella nostra realtà. Gli esseri umani creano costantemente relazioni che influenzano lo status quo emotivo degli uni e degli altri, indipendentemente da come comunichino, risultando anch’essi uniti da un legame impercettibile. Un legame infinito, che lascia una traccia indissolubile nel tempo e nello spazio.

Lo spettacolo in programma al Teatro Traetta di Bitonto sarà anticipato dal secondo appuntamento del Network Teachers Carta Bianca: il progetto che programma in apertura di ogni serata dedicata a L’Arte dello Spettatore, un lavoro coreografico di un insegnante che frequenta il percorso formativo annuale Network Teachers con una creazione tematicamente legata a quella dei coreografi ospiti della rassegna. Domenica 11 febbraio Mariangela Florio, direttrice della scuola Balance Academy di Toritto, presenterà la sua creazione coreografica "Legami" interpretata dalle allieve Teresa Benedetto , Miriam Panzarino , Antonella Cortigiano, Ilaria Intranuovo , Lucia Galena, Miriam Abbondanza.

La formazione della decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia, prosegue alla Casa delle Culture dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari sabato 10 e domenica 11 febbraio. Un’offerta formativa unica sul territorio pugliese che mette insieme artisti provenienti da tutto il mondo, professionisti nazionali e personalità di spicco del panorama culturale regionale.

Sabato 10 febbraio saranno ospiti del progetto Network Teachers Mariantonia Capriglione e Raffaele Romita della Compagnia Fatti d’Arte di Bitonto con un workshop pratico sulle strategie e dinamiche funzionali alla realizzazione di un saggio di danza originale: un’azione pratica in cui, data una storia comune da analizzare, si lavora per trovare differenti soluzioni di messa in scena che ogni docente dovrà rielaborare in maniera autonoma.

Domenica 11 febbraio è la giornata dedicata al progetto Network Students, gli allievi si confronteranno con Jennifer Lavinia Rosati e Lorenzo di Rocco che condurranno un workshop in cui gli insegnamenti integrano le prospettive di entrambi gli artisti in un metodo unificato. Partendo dalla relazione tra gravità, centro e movimento, si pone una particolare attenzione sulla natura organica del movimento, che nasce dalle connessioni corporee ed emotive. La musica assume un ruolo cruciale. Elementi di floorwork e sequenze tipiche della break dance si fondono armoniosamente, con una specifica attenzione agli aspetti fondamentali dei movimenti acrobatici, unendo forze e dinamiche provenienti da entrambi gli stili.

Per il progetto Network Students Carta Bianca i giovani allievi del NetworkIDP incontreranno Alain El Sakhawi che proseguirà il suo lavoro di approfondimenti sulla video danza con un focus sulla relazione tra coreografie e riprese. Una relazione tra l’idea/inspirazione di un movimento danzato o di una coreografia e il modo in cui filmare la stessa. Non una registrazione ma una visione consapevole della grammatica del cinema per tradurre e reinterpretare in video la coreografia.

Domenica 11 febbraio, sempre alla Casa delle Culture di Bari, è in programma il quinto appuntamento del progetto Azione Prima (ingresso gratuito con prenotazione a +39 351 674 9330 / asso.riesco@gmail.com) in cui Mariantonia Capriglione e Raffaele Romita guideranno i partecipanti in una esperienza che, attraverso training ludico-teatrali, stimolerà il mondo dell’immaginario per permettere ai partecipanti di focalizzarsi sull’ascolto e sul concetto di ensamble in modo da prediligere il lavoro corale pur non dimenticando il contributo personale a un’azione d’insieme.

La decima edizione del Network Internazionale Danza Puglia si intitola Tessere Trame, per festeggiare la danza intesa come connettore tra mondi e realtà differenti, in dieci anni di attività il progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica ideato e diretto dal danzatore e coreografo Ezio Schiavulli, ha intrecciato relazioni come fili di trame che si allargano e restringono da nord a sud, da una parte all'altra del mondo.

Il NetworkIDP è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO. e vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.

