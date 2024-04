Brezzanghe, brezzunghe, avventure di un soldato di ventura con Enzo Vacca all'Abeliano

Rassegna I SOLISTI, 5° ciclo di performance/studio, ideata e coordinata da Vito Signorile in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Il 9° ed ultimo appuntamento per questo ciclo è con ENZO VACCA, AnimAttore e tanto altro...

giovedì 18 aprile ore 21:00 al Teatro Abeliano, BARI - sala ACTORSTUDIO

BREZZANGHE, BREZZUNGHE, AVVENTURE DI UN SOLDATO DI VENTURA

lezione spettacolo di Enzo Vacca

…come Odisseo vago per mari e terre in cerca curioso di storie fantastiche. Piccolissime storie inventate col pubblico ma anche di repertorio dell’autore, colte dal quotidiano della città, della nazione, dell’Europa, insomma del pianeta e con un balzo dell’universo tutto. Mattàne in libera uscita di un don Chisciotte del nostro tempo. Non uso testi editi perché amo solo il work in progress con la sua estemporaneità. Vado a soggetto afferrando spunti di ogni sorta.



Biglietti direttamente al Botteghino e online su Vivaticket (sala ACTOR STUDIO):

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/brezzanghe-brezzunghe-avventure-di-un-soldato-di-ventura/229634

intero = 5 euro

ridotto = 2 euro (riservato agli allievi di scuole di recitazione e corsi di danza)