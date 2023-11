Al Teatro Mariella il nuovo appuntamento della stagione dedicata alle famiglie con Esterina Centovestiti

Doppio appuntamento a Monopoli per la Stagione ‘Bagliori’, con la divertente commedia di Carlo Buccirosso, conosciutissimo volto del piccolo e grande schermo, e uno spettacolo per le nuove generazioni.

Il week-end lungo di spettacoli si apre al Teatro Radar venerdì 1 dicembre alle ore 21 con Il vedovo allegro: nello spettacolo da lui scritto e diretto, Buccirosso interpreta Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli, persa la sua amata moglie a causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato.

In una girandola di situazioni surreali, a tre anni dalla fine della pandemia, ruotano i personaggi del microcosmo di Cosimo: da Salvatore, bizzarro custode del palazzo, ai due figli Ninuccio e Angelina, il primo in costante combutta con lo stesso, e la seconda votata al matrimonio e alla pulizia del suo appartamento. E con una grande angoscia: dai coniugi Tomacelli, vicini di casa depositari di un drammatico segreto, che da mesi contribuiscono a rendere ancora più complessa la quotidiana e strenua lotta per la sopravvivenza del vedovo antiquario.

Domenica 3 dicembre ci spostiamo invece sul palcoscenico del Teatro Mariella il nuovo appuntamento della stagione dedicata alle famiglie: alle ore 18 va in scena Esterina Centovestiti (spettacolo consigliato a un pubblico a partire da 8 anni). La ragazza da cui prende il nome lo spettacolo scritto e interpretato da Daria Paoletta ha il corpo grande, le mani rovinate, parla in modo strano, ha il colletto del grembiule sempre stropicciato e indossa sempre gli stessi pantaloni, anche se a tutti racconta di avere cento vestiti nell’armadio. Ad accompagnarla nel difficile impatto con l’ultimo anno di elementari in una nuova scuola c’è Lucia, che comincia ad affrontare le prime preziose domande su come ci si debba porre davanti alla prepotenza di chi non è capace di manifestare accoglienza e comprensione.

Enrico Messina dirige una narrazione non prevedibile, in cui il bullismo fa solo capolino, che appassiona e coinvolge lo spettatore bambino e quello adulto che si riconoscono nella protagonista della storia perché “tutti in classe, almeno una volta, l’abbiamo incontrata Esterina”.

Botteghino

I biglietti della Stagione 2023.24 ‘Bagliori’ del Teatro Radar hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria. I biglietti della Stagione famiglie a teatro hanno un costo di 8 euro, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Con la Radar Junior Card nominale, ritirabile al botteghino, è possibile acquistare biglietti a prezzo scontato. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.