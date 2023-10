Eugenio Finardi in concerto a Bari alla vigilia del 'Tenco' alla carriera

Anticipo di Premio Tenco a Bari per Eugenio Finardi, di scena nel capoluogo venerdì 13 ottobre (ore 21), nel Teatro Forma, per la stagione «Starting Again» ideata dal direttore artistico Pietro Laera per l’associazione Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Il concerto barese del cantautore, in arrivo con il progetto «Euphonia Suite», nel quale è affiancato da due jazzisti pugliesi di grande valore, il pianista Mirko Signorile e il sassofonista Raffaele Casarano, precede di una settimana l’esibizione dell’artista a Sanremo, dove riceverà il Tenco alla carriera per il modo con cui ha segnato la scena cantautoriale italiana, inneggiato alla musica ribelle e visitato nuovi linguaggi partendo dal rock.

Disco pubblicato su Incipit Records, «Euphonia Suite» è diventato un tour che da parecchi mesi sta attraversando l’intera penisola. Un tour nel quale risulta ancora più evidente il feeling tra i tre musicisti nell’arte dell’improvvisazione totale e della composizione estemporanea. «Euphonia Suite» nasce, infatti, dall’intesa quasi magica sviluppatasi tra il pianoforte suonato da Mirko Signorile e il sax di Raffaele Casarano, musicisti che collaborano con Eugenio Finardi da più di dieci anni, sempre alla costante ricerca del senso profondo della musica e della sua straordinaria capacità di metterci in contatto con l’assoluto cosmico. Anche per questo, il progetto è stato pensato in forma di suite, cioè un unico lungo brano che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del repertorio di Finardi, da «Extraterrestre» a «La radio», ma anche di autori profondamente amati dal musicista milanese, riletti come meditazioni sull’umana condizione, come nel caso di Ivano Fossati e di «Una notte in Italia».

Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l’esecuzione delle proprie composizioni alla narrazione e all’analisi parlata, quasi una conversazione con il suo pubblico, in «Euphonia Suite» si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca di un senso ulteriore ed interiore, facendo incontrare in modo trasversale il jazz, il blues, il rock, la classica e la musica contemporanea.

Tra l’altro, qualche giorno fa il cantatore ha pubblicato il video di «Patrizia», canzone inserita nell’album «Finardi» del 1981 e ora rivisitata, sempre con Signorile e Casarano, nel solco del flusso sonoro di «Euphonia Suite». Un brano che certamente non mancherà in questo concerto.

Info e prenotazioni 338.9031130 – 351.2101227 - nelgiocodeljazz@outlook.it. Prevendite online su Liveticket e vendita al botteghino del Teatro Forma a partire dalle ore 16 del giorno dell'evento.