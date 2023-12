Dall’Albero di Natale interattivo alla corsa dei mille Babbi Natale, gli eventi a Conversano nel fine settimana

Non solo le oltre 100mila luci che decorano il Castello e il centro di Conversano, il Polo Nord con l’Igloo che ospita Babbo Natale, la villa ottocentesca con la sua giostra luminosa, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Da domani, 15 dicembre, alle attrazioni di Borgo di Natale si unirà un grande Albero di Natale interattivo sulla balconata Giannetta, l’affaccio monumentale sulla piazza del municipio, cuore del centro storico. Un albero che si illuminerà grazie ai visitatori che varcando l’arco potranno accenderlo, come per magia, tenendosi per mano. Un’installazione nata dall’artigianalità e dal grande estro creativo di Officina Chiodo Fisso e Cittadinanza Attiva Open Source.

Borgo di Natale, il contenitore di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale, ha in serbo per il prossimo fine settimana tantissime iniziative. Fra queste, vi ricordiamo la mostra a cielo aperto dal titolo “Luci della Terra – Gli archi e le stelle”: un itinerario che parte da largo Cattedrale e che attraversando via Carelli, via San Domenico e via Lipari vi porterà alla scoperta di alcuni angoli molto suggestivi del borgo di Conversano, decorati da meravigliosi quadri ricamati dedicati alla Natività, realizzati dalle abili mani dei soci di Fili d’Arte e Artes.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, inoltre, vi invitiamo a partecipare ad un Borgo “Al gusto di Natale”, una due giorni a tutta gastronomia ed eventi in corso Morea e in Anfiteatro Belvedere: dalle ore 18.00 mercatini e mascotte; sabato alle 20.00 Ipergalattici Cartoon Band; domenica alle 20.00 Tempo Immobile Band.

Fra gli eventi da non perdere nel prossimo fine settimana, ricordiamo anche:

da stasera (14 dicembre ore 18.00) la mostra “Arte ritrovata” nella chiesa di Santa Chiara a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Tutela Patrimonio Culturale Apulia;

nella chiesa di Santa Chiara a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Tutela Patrimonio Culturale Apulia; venerdì 15 dicembre alle ore 17.30 sul sagrato della Cattedrale “Accendiamo il Natale ”, concerto del coro dei bambini del II Circolo Didattico “Via Firenze”;

”, concerto del coro dei bambini del II Circolo Didattico “Via Firenze”; venerdì 15 dicembre, dalle ore 16.00, la “Passeggiata Natalizia” promossa da MUSECO alla scoperta delle bellezze del luogo;

promossa da MUSECO alla scoperta delle bellezze del luogo; sabato 16 dicembre dalle ore 18.30 in piazza XX Settembre il concerto Regly Brass Band nell’ambito del Bandalarga Winter Music ;

; sabato 16 dicembre, con turni ore 19.00 – 20.00 -21.00, in via Carelli la rappresentazione teatrale “No, non mi piace” tratta dal capolavoro “Natale a casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, a cura di Demos;

tratta dal capolavoro “Natale a casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, a cura di Demos; sempre sabato 16 dicembre, dalle ore 17.30, in piazza Cesare Battisti “Natale in piazza”, musica, mercatini e degustazioni fino a sera, con artisti di strada e alle 20.00 la “Just in Time live band” con una magica neve artificiale che imbiancherà il paesaggio;

Imperdibile, infine, domenica 17 dicembre dalle ore 17.00, il 31° Giro degli Archi “Winter Edition” – Santa Claus Family Run: l’associazione Pugliavvenuta propone una corsa non competitiva fra le vie del borgo di Conversano in tenuta da Babbo Natale. Un’allegra manifestazione podistica per grandi e piccini, a cui faranno da cornice musica, gastronomia e tanto divertimento.

Tante ragioni per scegliere Borgo di Natale a Conversano.

