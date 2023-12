Falconeria show - evento vis(s)i d'arte

Rappresenta uno fra i più significativi dell’intera rassegna sia per la sua originalità che per la capacità di attrazione turistica. Una giornata dedicata all’arte della falconeria. Sono previsti dei laboratori con bambini e ragazzi per un approccio al mondo di questi fantastici uccelli a partire dalle 16:00. Il tutto si conclude con una manifestazione unica nel suo genere, un vero e proprio spettacolo teatrale dal vivo, della durata di 45 minuti, che riconduce alle atmosfere medievali e alle affascinanti pratiche venatorie di Federico II, con l’ausilio di tecnologie audio-visive che ne garantiscono unicità e originalità. Questa manifestazione, previa le relative autorizzazioni ricevute, sarà svolta nella zona nei pressi Via Stazione ( P.zza Tienammen )