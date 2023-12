Falò di Santa Lucia al Macello

L'appuntamento fisso di ogni anno a dicembre del Macello è pronto per essere annunciato: il sempre caloroso falò di Santa Lucia!

Una "calda" serata di dicembre tra fuoco, luci, musica, ritmi e cibo





Martedì 12 Dicembre 2023

Ex Macello - Putignano (BA)

Via S. Caterina da Siena

INGRESSO LIBERO



PROGRAMMA:

20:30 – Accensione del Falò

21:15 – Performance dei RICCHITONI

22:00 – MARS from RadioJP music selection

------------------------------------------------

Quadro preparerà pietanze calde e ricche di gusto per tutti!



Stuzzicherie

- Baccalà Fritto

- Pettole salsiccia e Cima di rapa

- Bocconcini di scamorza fritta



Panini

- Ciabattina con Polpettone e riduzione di fondo bruno

- Ciabattina con Salsiccia al sugo

- Ciabattina con Polpettone Veg e verdure

- Ciabattina con straccetti di Soia al sugo



Piatti

- Piatto con Polpettone, Pure di Patate e riduzione di fondo bruno

- Piatto con Polpettone Veg e Verdure

------------------------------------------------



RICCHITONI

RicchiToni, coro QUEER, libero e inclusivo, nasce nell’autunno del 2018 a Bari. Unendo le loro voci, i Ricchitoni, diretti da Marinella Dipalma, combattono l’omolesbobitransfobia, lottano per il riconoscimento dei diritti civili della comunità lgbtqia+ e diffondono il loro messaggio di inclusività nel rispetto delle differenze, come bene prezioso da tutelare ad ogni costo. Il coro fa parte di Cromatica, l’associazione italiana dei cori arcobaleno e ha debuttato proprio al Cromatica Festival, presso il teatro Morlacchi di Perugia, nell’aprile del 2019; nel novembre dello stesso anno ha aperto l’edizione del Bari International Gender Festival, cantando la sua versione di “You are my sister”. Nel settembre del 2021, ha avuto l’onore di esibirsi in occasione della presentazione del libro “Senza Paura” di Alessandro Zan, alle Vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie. Nel 2022 ha partecipato nuovamente al Cromatica Festival, con una versione inedita di “I wanna dance with somebody” sul palco del Teatro Brancaccio di Roma. Nell’estate del 2023 ha aperto il concerto di Renzo Rubino in occasione della Notte Bianca dei Giovani a Mola di Bari.



------------------------------------------------



L'evento rientra nel cartellone degli eventi a tema organizzato dal Comune di Putignano.

------------------------------------------------

IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena



+39 080 4054878