Fanove in Folk! a Castellana Grotte

E anche quest'anno I Pizzicareddi vi danno appuntamento alle Fanove in Folk!

Come da tradizione, per il decimo anno consecutivo, ogni 11 gennaio si organizza una serata popolare in quel di Castellana Grotte, dove si tiene la festa in onore della Madonna della Vetrana e dove si accendono falò in ogni angolo di paese.

E' una festa molto suggestiva e che merita di essere vissuta in ogni suo momento. Si aggiunge alla festa una connotazione prettamente popolare, grazie ai Pizzicareddi che animeranno piazze e strade con musica e balli tradizionali del sud ed internazionali.

Per quest'anno una novità, fortemente voluta dal Comune di Castellana: ci saranno 4 postazioni popolari in 4 zone diverse del paese, per poter creare più postazioni di ballo e divertimento:

I "Beddhu ci balla" in Largo Porta Grande

I "Galletti della Valle d'Itria" in Piazza Garibaldi

"Impronte di Puglia" in Largol San Leone Magno (Largo Chiesa madre)



La serata inizia alle 20,30. Alle 23 tutti i gruppi si riuniranno davanti al falò per una jam session ensamble finale.