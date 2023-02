'La Fata Cristal' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Sabato 4 e domenica 5 febbraio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'La Fata Cristal', una favola moderna che incanta piccoli e grandi della Compagnia Granteatrino presenta

età suggerita 3 – 8 anni

Quinto appuntamento del ricco cartellone 2023 “ Gocciagoccia” della Casa di Pulcinella

in scena La fata Cristal, con i pupazzi di Lucrezia Tritone, burattini animati da Anna Chiara Castellano Visaggi e Marianna Di Muro

Diretto da Paolo Comentale lo spettacolo propone una storia scritta da un gruppo di bambini, dell’Istituto Comprensivo di Spinazzola, vincitrice del premio della critica al concorso di scrittura creativa nell’ambito della prima edizione del Premio Aurora. “Il racconto narra di un viaggio che, spiega Comentale – due fratelli, Giulio, buono e generoso, e Michele, furbo e prepotente, affrontano nel Bosco delle mille ombre. Il cammino dei nostri protagonisti si trasforma così in una girandola di situazioni divertenti, fatta di incontri, indovinelli, sfide, corse, pianti e imprevisti che i due fratelli affrontano con sorprendente coraggio insieme.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento: € 60,00 per n.10 ingressi

Infotel.080 534 4660