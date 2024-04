Ad Orientem sulla via del Sole nascente, i nuovi appuntamenti della rassegna Federicult

Dopo il successo dei primi due eventi con il regista e documentarista Alessandro Scillitani e lo storico e divulgatore Riccardo Facchini, il gruppo culturale Federicult annuncia i prossimi due appuntamenti che promettono di essere altrettanto interessanti e coinvolgenti. Il terzo incontro, in programma sabato 13 aprile, vedrà la partecipazione dello storico dell'arte Alberto D'Atanasio che presenterà "L'itinerario dell'arte in Italia e in Europa al tempo di Marco Polo" attraverso dipinti e sculture. Per il quarto e ultimo appuntamento della rassegna, sabato 20 aprile, ospiteremo Angelofabio Attolico, uno dei fondatori della via Peuceta, che ci condurrà in un affascinante viaggio attraverso gli antichi pellegrinaggi in "Camminare verso Oriente. Viatores, soldati, mercanti e pellegrini verso Gerusalemme nel Medioevo". Entrambi gli incontri si svolgeranno nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce alle ore 18:00. Non perdete l'opportunità di partecipare a questi straordinari eventi che offrono un'occasione unica per comprendere e approfondire il tema dell’XI edizione di Federicus "Ad Orientem: sulla via del Sole nascente", in attesa dell’imminente inizio della festa il 26 aprile!