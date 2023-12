A Ruvo “Fermarono i cieli" con Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo ed Eric Waddell & Abudant Life Gospel Singers

Continua Luci e Suoni d'Artista, il progetto di arte pubblica partecipata del Comune di Ruvo di Puglia, quest’anno per la prima volta in veste di festival.

Due i prossimi appuntamenti gratuiti, in pieno spirito natalizio, che si svolgeranno nella bellissima Cattedrale di Ruvo a partire dalle ore 20.30: il 27 dicembre Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo con lo spettacolo “Fermarono i cieli” e il 29 dicembre il gospel internazionale di Eric Waddell e Abundant Life Singers.

Si tratta di due eventi di altissimo livello artistico. Lo spettacolo "Fermarono i Cieli" propone alcuni canti religiosi popolari e altri appositamente composti da Ambrogio Sparagna per l’interpretazione originalissima di Peppe Servillo e di un gruppo di strumenti popolari, fra cui una zampogna gigante, un modello di straordinarie proporzioni, alta quasi due metri, diffusasi nel regno di Napoli a partire dalla fine del Settecento proprio allo scopo di accompagnare il repertorio delle canzoncine spirituali.

“Eric Waddell & Abundant Life Gospel Singers” è invece una delle formazioni che raccoglie molti fra i talenti della musica gospel internazionale, tutti provenienti dagli Stati Uniti, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde e potenti. Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo, compresi alcuni brani composti dallo stesso maestro Waddell, non mancheranno i temi tradizionali del gospel nelle versioni più amate dal grande pubblico italiano.

Luci e Suoni d’ Artista è il progetto di arte pubblica del Comune di Ruvo ideato e diretto da Vittorio Palumbo dal 2016. Questa ottava edizione, per la prima volta in versione festival, si avvale del sostegno di Regione Puglia attraverso Teatro Pubblico Pugliese e della collaborazione di Bass Culture, già partner del Comune dal 2022 per Talos Festival.

IL PROGRAMMA

27 dicembre - Cattedrale di Ruvo ore 20.30

Le Canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Ingresso ad accesso libero

Ambrogio Sparagna–voce, organetto, zampogna

Peppe Servillo–voce

Intorno alla metà del Settecento, Alfonso Maria de’ Liguori, fondatore dell’ordine dei Padri Redentoristi, cominciò ad accompagnare il suo lavoro pastorale fra i poveri del Regno di Napoli con la pratica di alcune canzoncine spirituali composte sia in dialetto che in italiano. Si trattava di canti dall’impianto semplice con cui il missionario insegnava ai “lazzari” i fondamenti del cattolicesimo, facendoli protagonisti dei rituali liturgici mediante la creazione di appositi gruppi di preghiera, le cappelle serotine. Molte canzoncine erano legate al ciclo delle festività natalizie e fra queste le famosissime “Tu scendi dalle stelle”, “Quanno nascette Ninno”, “Fermarono i cieli”; altre alla devozione mariana. In breve questo repertorio si diffuse in tutto il territorio del Regno, dando corpo ai tanti rituali del ciclo liturgico, in particolare quello natalizio e mariano. Il successo di queste canzoncine spirituali favorì lo sviluppo in ambito popolare di un larghissimo repertorio di canti popolari religiosi ancora largamente in uso in tutto il territorio nazionale.

Lo spettacolo Fermarono i Cieli propone alcuni di questi canti religiosi popolari e altri appositamente composti da Ambrogio Sparagna per l’interpretazione originalissima di Peppe Servillo e di un gruppo di strumenti popolari, fra cui una zampogna gigante, un modello di straordinarie proporzioni, alta quasi due metri, diffusasi nel regno di Napoli a partire dalla fine del Settecento proprio allo scopo di accompagnare il repertorio delle canzoncine spirituali.



29 dicembre – Cattedrale di Ruvo ore 20.30

ERIC WADDELL & THE ABUNDANT LIFE GOSPEL SINGERS

Ingresso ad accesso libero

Un vero coro Gospel americano è lo spettacolo ideale nelle festività, per vivere il Natale e la fine dell'anno nella sua dimensione emotiva più pura e vitale.

Eric Waddell & The Abundant Life Singers è uno dei gruppi di spicco di Baltimora, Maryland. Il coro nel tempo ha raggruppato via via un numero sempre crescente di vocalist fenomenali: al momento il coro conta circa cinquanta coristi e una band d’eccezione. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, frontman e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard. Il gruppo ha debuttato in Italia nel dicembre 2017 riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e critica. Fra le prestigiose date del tour ricordiamo i concerti a L’Aquila, con i Solisti Aquilani, il Concerto di Capodanno in Piazza a Firenze, il concerto del Primo dell’Anno nella Piazza del Campo a Siena. Il gruppo si è esibito anche in importanti teatri di tutto il Paese fra cui: il Petruzzelli di Bari, la Tuscany Hall di Firenze, la Basilica di San Lorenzo a Napoli, il Teatro Bellini di Catania, la Chiesa Del Collegio di Trapani, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro Ristori di Verona e molti ancora. Il gruppo ha condiviso il palco con leggende quali Pastor Timothy Wright e Albertina Walker; con stelle del gospel quali BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp, Vashawn Mitchell, Vanessa Bell Armstrong, Pastore Charles Jenkins, Dorothy Norwood, Keith Pringle e il leggendario Dottie Peoples.