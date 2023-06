Festa della Casa del Popolo a Bari

Venerdì 23 giugno, alle ore 20, ritorna alla Casa del Popolo di Bari, Dario Di Stefano, noto anche come il “Maltese”, vera e propria voce, per somiglianza vocale, di Fabrizio De Andrè. Di Stefano, oramai protagonista su platee nazionale e il cui talento è riconosciuto perfino dalla stessa Fondazione De Andrè sarà in Via Celentano 30 a Bari, per festeggiare i 5 anni della "Casa del popolo ODV, Bottega di umanesimo socialista", impegnata nel quartiere Madonnella di Bari, con svariate attività, dalla Biblioteca popolare “Maria Abenante” agli incontri politici e letterari, dalle lezioni di storia ai laboratori per la cittadinanza e quelli (di prossima partenza) sulla legalità per i più giovani. La CDP ha al centro del proprio progetto, le politiche di cittadinanza e di partecipazione, è un un luogo libero, aperto e inclusivo, in linea con la tradizione storica delle Case del popolo.