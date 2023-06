La festa della musica nella Cittadella della cultura di Bari 

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della 29° edizione della Festa della musica, prevista il 21 giugno 2023, con il tema Vivi la vita, la Biblioteca Nazionale di Bari e l'Archivio di Stato di Bari hanno unito le loro forze con quelle dell'EurOrchestra da Camera di Bari in una manifestazione che celebra il connubio tra arte musicale dal vivo e memoria storica musicale.

L'intero evento sarà ospitato nella sede dell'Archivio di Stato e vedrà in scena una mostra e un concerto.

La mostra, allestita nella sala espositiva dell'Archivio di Stato di Bari, proporrà una scelta di opere librarie di carattere musicale conservate in Biblioteca Nazionale. Sarà inaugurata alle ore 17:30, e sarà visitabile per l'intera durata del concerto, che inizierà alle ore 19, per la durata di 2 ore.

Il concerto, con la Direzione Artistica di Francesco Lentini e Angela Montemurro, sarà distinto in due parti.

I parte:

Esecuzione al pianoforte di Giuseppe Demartino dell'opera "Les jeux d'eau à la Villa d'Este" di F. Liszt;

Esibizione del Soprano Angela Cuoccio e del Tenore Gianni Leccese sulle Canzoni Napoletane e duetto tratto da Cavalleria Rusticana: musiche di Mascagni, Bovio, Di Capua, De Giosa.

II parte:

La scatola dei giocattoli e un Inno a Sande Necole: musiche di Debussy-Montemurro eseguite dall'Ensemble dell'EurOrchestra da Camera di Bari, composta da: Diomira Fiore al violino, Astrid Antonacci alla viola, Claudia Stallone al violoncello, Serena Salerno al flauto, Domenico Morea al clarinetto, Antonio Cirillo alla chitarra, Franco Giancaspro alle percussioni, Angela Montemurro al toy piano, Giuseppe Demartino e Rebecca Ventrella al pianoforte a quattro mani. Voci recitanti Leo Lestingi e Lidia Cuccovillo Direttore Francesco Lentini.