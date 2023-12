Festa finale del festival diffuso Bookrave - Corpi connessi all'Officina degli Esordi di Bari

Spine Bookstore, libreria Campus e il TAM Tower Art Museum di Matera venerdì 15 dicembre a partire dalle ore 19 organizzano all’Officina degli Esordi di Bari la grande festa finale del festival diffuso Bookrave.

Bookrave è un progetto condiviso, che vede protagoniste otto case editrici - effequ, Iperborea Casa Editrice, minimum fax, NN Editore, nottetempo, Quinto Quarto, il Saggiatore, edizioni sur - dedicato alla lettura e sostenuto da lettori e librerie.È un progetto che mette al centro i temi. Il primo tema scelto è quello dei Corpi, argomento che porta nel mondo e continua ad essere ogni giorno al centro di discussioni sociali e politiche. Specchi della società e della sua cultura, i corpi diventano simboli, rappresentazioni del mondo. Si è partiti da otto storie per attraversare un tema centrale della contemporaneità, comprenderlo meglio e in qualche modo celebrarlo.

L’obiettivo di BookRave è “creare un festival diffuso, collaborativo, mostrare come case editrici anche molto diverse tra loro possano riflettere su uno stesso tema, e come libri anche molto diversi, se messi in dialogo, possano aprire nuove prospettive”. Ma, soprattutto, a BookRave “piace l’idea di pensare che le cose si possano fare insieme, mettendo le proprie forze in condivisione, aprendo un percorso di dialogo e mutuo sostegno con le librerie e con chi i libri li acquista e li legge e ne parla“.

Il 15 dicembre il party conclusivo in Officina degli Esordi ha quindi questo obiettivo: fare rumore, far ballare e connettere i nostri corpi. Atmosfere che strattoneranno tra tutte le narrazioni e le storie che ci hanno accompagnato in questi tre mesi, per un finale scomposto e pulsante, sotto cassa.

Grazie alla preziosa collaborazione con gli attivist* letterari si entrerà nel vivo delle narrazioni degli otto libri che hanno animato questo primo ciclo del festival diffuso, con una serie di speciali restituzioni. Per poter partecipare al party, basterà acquistare un volume tra gli otto della bibliografia tematica, oppure un coupon del valore di 10€ e che potrà essere utilizzato come buono d'acquisto nelle librerie organizzatrici Campus, Spine e Museo TAM.

PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 19.00: DISSERTAZIONI LETTERARIE

Incontro a cura di Luca Romano, Emma Cannavale, Ilenia Caito, Cristina D'Eredità, Francesco Sinisi, Alessandra Minervini, Karin Caprioli, Annachiara Biancardino e Alessandra Ricupero riservato a chi ha letto almeno uno degli otto libri della selezione tematica.

ore 21.00: THE RAVE

I nostri corpi saranno connessi dalla musica e dalle vibrazioni del live set del dj e producer MRXK.

Performance live esclusiva "Come nasce una drag?" con la drag queen Moet Sharon. Un viaggio nell'arte del drag con una guida favolosa! (tratta da "L'arte del drag"- Quinto Quarto)

“Cartomanzia letteraria” a cura della Farmacia Letteraria Apoteche. Scoprite grazie alla lettura dei tarocchi quale libro vi aiuterà in questo momento della vostra vita!

L'attrice Nina Martorana con "Una voce che è un corpo" ci restituisce 30 storie, intense e istantanee, estratte da "La Valle dei fiori" di Niviaq Korneliussen, intenso e toccante romanzo pubblicato da Iperborea.

Alessandra Gaeta, danzatrice contemporanea e performer, con il suo corpo in movimento creerà la connessione tra i nostri corpi.

Mostra di immagini realizzate attraverso l'AI per "Umani Ibridi" (Big Sur).

Una selezione delle tavole tratte da "All the love I can Get" (Minimum Fax).

Una tatuatrice disegnerà tattoo dal vivo, con l'hennè.

Una piccola tavola imbandita con le indicazioni caloriche.