Festa conclusiva “Natale per Tutti”, musica e consegna dei regali ai bimbi da parte della Befana e dei Re Magi

Sabato 6 gennaio, alle ore 10.00, nel piazzale della Caritas Cittadina (via Sidney Sonnino, 11) si terrà la festa conclusiva del progetto “Natale per Tutti”, che prevede l’animazione per bambine e bambini da parte di Mirus Eventi e la consegna dei regali ai bimbi da parte della Befana e dei Re Magi.

L’iniziativa solidale, promossa dai volontari della Croce Rossa Italiana – Sezione di Molfetta, Caritas Cittadina e AVIS Corato, è stata resa possibile grazie ai tanti giochi donati da concittadini generosi presso i negozi che hanno aderito al progetto: Cartolibreria Rosa Olivieri, Punto Ufficio, Cartolibreria Kibi, Cartolibreria/Giocattoli La Città Incantata, Cosmesan Centro Prima Infanzia, Libreria LIBER UBIK Corato. Si ringrazia per la collaborazione anche l’ADISCO, l’ASD Basket Corato e la Scuola Primaria “Cesare Battisti”.

Il progetto “Natale per Tutti” è patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato che ne evidenzia il valore in termini di solidarietà ed attenzione verso le fasce sociali più fragili, a partire dai bambini.