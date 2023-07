Torna la Festa Patronale di San Michele Arcangelo a Palese: il programma dell'edizione 2023

La Festa Patronale di Palese in onore di San Michele Arcangelo, Patrono del borgo a nord di Bari, è più viva e pulsante che mai. Un evento privo degli automatismi che appesantiscono la tradizione e scoraggiano l'innovazione; al contrario, è un puzzle i cui pezzi sono rimescolati continuamente. Cambiamenti certamente ragionati e graduali al punto che, osservando il programma della Festa di quest'anno, non si può dire che manchi la voglia di stare al passo coi tempi riservando, in ogni caso, un posto d'onore ai cardini che caratterizzano le feste patronali in terra pugliese.

Mercoledì 2 avrà luogo la premiazione della 50^ edizione del Torneo Rionale “San Michele Arcangelo” vinto dal rione “Le grastudde”. L'iniziativa nuova proposta quest'anno giovedì 3 e che, non a caso, avvia ufficialmente i festeggiamenti è La Cena nel borgo... Sotto le luminarie! in cui i partecipanti, di bianco vestiti, consumano il pasto in convivialità sotto la favolosa galleria di luminarie che colora Corso Vittorio Emanuele nei giorni di festa.

Imperdibile il corteo storico di venerdì 4 giunto alla 11^edizione: un racconto della nascita e dello sviluppo del culto micaelico con la partecipazione del gruppo di sbandieratori e musici, 'I fieramosca' di Barletta, dell'Associazione 'La Giostra delle idee' di Mola di Bari e dei “Marinai di Santo Spirito”.

Immancabili le processioni dell’effige dell’Arcangelo di sabato 5 e domenica 6 per le strade della sua Palese; la seconda, di gala, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. L'appuntamento per i giovani è il sabato sera alle 23.00 su Piazza Magrini con il DJ Set Fluo Dance Party. Il lunedì sera, 7 Agosto, spazio alla Musica con la M maiuscola:l'apprezzatissima cover band Queen of Bulsara (che vanta una serie di tutto esaurito nelle piazze di tutto il Sud Italia) si esibirà nella serata conclusiva dei festeggiamenti. Infine, sia domenica che lunedì sera, gli spettacoli pirotecnici a cura della ditta Emotion Fireworks di N. Stavolta di Gioia del Colle. I complessi bandistici che allieteranno i giorni di festa saranno la Grande Orchestra di fiati “Giacomo Puccini” della Città di Noci diretta dal M. Giuseppe Carbonara, il Complesso Bandistico “Nino Rota” di Palese diretta dal M. Giuseppe Demichele e la “Bassa Banda” Città di Bitonto diretta dal M. Michele Tarantino.

Insomma, una Festa Patronale per tutti i palati che comunque mantiene un saldo equilibrio tra fede, tradizione, innovazione e folklore.

Il programma completo sulle pagine social (Facebook: Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo Palese: Instagram: @sanmichelearcangelo_palese).