Stand gastronomici, spettacoli e manifestazioni religiose a Cellamare per la festa in onore di San Raffaele Arcangelo

Nel weekend il momento clou delle celebrazioni in onore di San Raffaele Arcangelo a Cellamare. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, tra sacro e profano, nelle vie del paese si svolgeranno gli ultimi appuntamenti per celebrare il santo copatrono della città.

In particolare, sabato si terrà la sagra, nel corso della quale verranno allestiti stand che proporranno prodotti locali e prelibatezze enogastronomiche. Un evento pensato per grandi ma anche piccini, grazie alla zona dedicata al luna park, allestito in occasione delle festività. A chiudere la serata il concerto di Zulejka, artista nota per la sua proposta di musica popolare proveniente da più parti del mondo.

Domenica le celebrazioni religiose culmineranno con la processione che, nel pomeriggio, vedrà protagonisti i fedeli che porteranno l’effige del santo per le strade cittadine prima di accompagnarlo alla Chiesa Madre, destinazione finale. Anche in questa seconda giornata sono previsti momenti dedicati allo svago, con il lancio di una mongolfiera e lo spettacolo pirotecnico. Momento clou della serata il concerto di JovaClub, cover band di Jovanotti.