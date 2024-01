A Molfetta la Festa di Sant’Antonio Abate con la benedizione degli animali

Prezzo non disponibile

Nuova chiamata della Pro Loco di Molfetta per il 17 gennaio 2024 dalle ore 19 in Piazza Margherita di Savoia per la benedizione degli animali domestici e da cortile.

Giunta alla 23° edizione, la benedizione degli animali rientra tra le più consolidate tradizioni della città. A Molfetta, tradizionalmente, i cittadini si radunavano presso la chiesa del Santissimo Crocifisso (chiesa dei Cappuccini), portando con sé animali domestici, da cortile e da stalla (agnelli, vitelli, cavalli e animali d’allevamento) per partecipare alla festosa cerimonia in onore del santo eremita. Il rito ha essenzialmente origini contadine ma cambiamenti economici e sociali hanno modificato le abitudini, così oggi vengono condotti per la benedizione soprattutto animali da compagnia.

L’invito è per famiglie, adulti, bambini a partecipare ad una delle feste tradizionali e consolidate della città di Molfetta grazie alla collaborazione con Joe Zampetti di Molfetta, saranno presenti anche le associazioni animaliste, Dj Frog con le mascotte e la Bassa Musica Città di Molfetta.