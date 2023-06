Torna la festa in contrada Sant’Elia, a Locorotondo tre giorni di musica, passeggiate in bicicletta e sagra dei prodotti tipici locali

Torna la festa in contrada Sant’Elia. Tradizionalmente legata a settembre, dopo il covid il comitato festa ha deciso di dare una svolta all’evento e farlo rientrare nel pieno della programmazione estiva. Il secondo fine settimana di luglio in contrada Sant’Elia a Locorotondo è stato organizzato un calendario civile e religiosi per fare festa e ritrovare il gusto di stare insieme in una delle tantissime contrade di Locorotondo.

Sabato e domenica ci sarà la sagra dei prodotti tipici locali e, assaporandoli, si potrà assistere a due eventi musicali. Sabato 8 luglio Gianni Palmisano e le sue fisarmoniche si alternerà sul palco con le magie del cabarettista Giuseppe Guida.

Domenica 9 luglio, dopo la solenne messa e tradizionale processione che raggiungerà il paese di Locorotondo, ci sarà lo spettacolo musicale a cura del gruppo “Lady e Nika ’70-‘80”.

Non mancherà lo spazio per stare insieme all’aria aperta con la ciclopasseggiata di Sant’Elia, domenica 9 luglio, in collaborazione con la Pro Locorotondo. L’incontro è previsto per le ore 10,00 e si attraverseranno le contrade vicine a Sant’Elia. Per tutti i partecipanti ci saranno medaglie e premiazioni varie. Previsto anche un piccolo ristoro. La quota di partecipazione ha un costo minimo di €2,00. Iscrizioni presso la Pro Loco Locorotondo.

La festa si concluderà come da tradizione con il botto e lo spettacolo pirotecnico a cura della “Itria Fireworks”.

L’evento è realizzato con il contributo della BCC Locorotondo e del Comune di Locorotondo.