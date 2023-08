Festa di Santa Chiara a Capitolo, Monopoli tra luci, musica e gastronomia

Saranno due serate di spettacolo, di gastronomia e di fede quelle programmate tra venerdi 11 e sabato 12 Agosto 2023 al Capitolo, località balneare rinomatissima di Monopoli, a sud di Bari. I frati della Parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola assieme ai componenti del Comitato di Santa Chiara d’Assisi hanno organizzato la settima edizione di una delle feste più giovani dell’agro monopolitano ma divenuta in breve tempo un appuntamento importante del cartellone estivo locale. Essa nacque dallo spunto di alcuni giovani parrocchiani dopo aver notato che il Capitolo era l’unica contrada a non avere una propria festa patronale e che in loco vi era sorto, già da alcuni anni prima, un luogo di preghiera che però non veniva mai animato come meritasse. Da questo guizzo, prese forma l’idea di realizzare la Festa di Santa Chiara d’Assisi, patrona della Televisione e delle Telecomunicazioni, che liturgicamente si festeggia proprio l’11 Agosto. Inoltre, la buona riuscita di questi festeggiamenti è connessa al periodo convenevole dato che la maggior parte hanno le ferie dal proprio lavoro nelle settimane a ridosso del Ferragosto. E poi, è determinante il luogo stesso: la località balneare a sud di Monopoli, da moltissimi anni ormai, attira migliaia di villeggianti baresi e di altri paesi della provincia a sud del capoluogo pugliese che hanno stabilito la propria villeggiatura proprio al Capitolo e sempre qui vi sono tante strutture ricettive che ospitano migliaia di turisti. In soli tre anni, tuttavia, la Festa di Santa Chiara d’Assisi aveva raggiunto, nel periodo antecedente allo scoppio della pandemia da Covid-19, numeri cospicui di pubblico. L’aria del mare, a pochi passi dal litorale, la spensieratezza delle vacanze e la qualità degli spettacoli durante le due serate di festeggiamenti completano quella voglia “a stare” che prende tutti, solleticata dal panzerotto fritto, dalla frittella farcita e dalle bancarelle che propongono crepes dolci, pettole, frutta secca, panini farciti e via discorrendo.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO:

Il cartellone religioso, curato dai frati del Convento di San Francesco da Paola sotto la guida del parroco fra Roberto Palmisano ofm e del suo comitato feste, inizierà martedi 8 Agosto 2023 con il triduo di preghiera: alle ore 19:00 avrà inizio il Santo Rosario e alle ore 19:30 ci sarà la Santa Messa celebrata da fra Fabrizio Montrone ofm e vicario parrocchiale della parrocchia SS Trinità in San Francesco da Paola. Nei due giorni seguenti, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2023, il programma è invariato.

Venerdì 11 Agosto, invece, sarà il giorno clou dei festeggiamenti in onore a Santa Chiara d’Assisi. Si inizierà alle ore 19:00 con il Santo Rosario, seguirà alle ore 19:30 la messa solenne presieduta dal M.R.P. Alessandro Mastromatteo Ministro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise. Il momento di fede proseguirà con la processione dell’immagine di Santa Chiara per le vie del Capitolo allietata dalla Banda del Giubileo “Città di Monopoli” e dalla Bassa Musica armonia molfettese “Città di Molfetta”. Al termine della processione ci sarà uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Maxima Fireworks di Raffaele Manzari.

IL PROGRAMMA CIVILE:

Venerdì 11 e sabato 12 Agosto sarà il momento di gastronomia con la mini fiera di Santa Chiara: sagra del panzerotto fritto e della frittella farcita, del gelato, delle crepes dolci, delle pettole e patatine.

Venerdi 11 agosto si esibiranno i Populare Folk, gruppo di otto artisti, molto noto in tutta la zona, il quale ci farà ascoltare e ballare tutto il repertorio dei balli folkloristici tipici del sud barese e del salento.

Sabato 12 agosto ci sarà la Cicorella’s band, capeggiata e formata da fra Francesco Cicorella ofm, un gruppo formato da svariati artisti che hanno un variegato repertorio musicale e sono conosciuti in tutta la Puglia e il Molise.

L’artistica illuminazione è stata affidata alla ditta di Vito Ciaccia di Cisternino (Br).