'Festa sotto gli archi' nel cuore del centro storico di Palo del Colle tra musica, sapori e tradizione

Il 9 e il 10 Dicembre torna la Festa sotto gli archi, nel cuore del centro storico di Palo del Colle, un evento magico che celebra la storia, l’arte e la tradizione della città.

Immergiti in un affascinante percorso culturale, scoprendo i segreti degli Archi e il ricco patrimonio storico-artistico di Palo del Colle, delizia il tuo palato con il percorso enogastronomico, un viaggio attraverso i sapori autentici della città e goditi l’emozionante musica dei concerti.

Percorso culturale

Ore 18:00

Piazza Dante, via Regina Bona, via Arco della Porta, via Giotto, via Ruggiero, via Francesco Petrarca, via Amerigo Vespucci, via Vittorio Alfieri

Punti espositivi di artisti

Artigiani

Visite guidate in due fasce orarie: 18:30 e 19.30.

Intrattenimento Musicale nel Centro Storico a cura di: “Arte delle Muse” - Associazione Musicale Culturale, “Sestetto Dynamico” – Sestetto d’Archi, Artisti di Strada a cura de: - “Il Carro dei Comici”

Percorso enogastronomico a cura delle attività Palesi

Via Umberto I

Concerti

Sabato 9 dicembre: concerto delle “Aretha sister queen”, Vocalist: Amelia Milella, Eleonora Candelora, Maria Lonero, Federica Magellino

Domenica 10 Dicembre: “Giocondo in piazza” spettacolo teatrale, a seguire, concerto di Musica Popolare de “I Fabulanova” a cura de “Il carro dei comici”

In occasione della manifestazione, verrà aperta la Chiesa di San Domenico, all’interno della quale ci sarà un Mercatino Natalizio: “Sfoglia il Natale”, organizzato dalla Parrocchia S. Maria La Porta e da “U Spiaun Onlus”. Libri sul Natale, saggistica e spiritualità per tutte le età! Oggetti natalizi e presepi dal mondo “Made in Perù”!

Ci saranno delle esposizioni e presentazioni all’interno della Biblioteca Comunale in Via Amerigo Vespucci