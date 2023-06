Festival multidisciplinare maschere d'olivo al Teatro Abeliano

Riconosciuto dal Ministero della Cultura Italiana quale Centro di Produzione di rilevanza nazionale per il triennio 2022-2024 il Gruppo Abeliano di Bari ha organizzato anche per il secondo anno un suo Festival multidisciplinare che vedrà alternarsi grande Prosa, Danza moderna e Musica di qualità.



DANZA - ResExtensa Dance Company (Elisa Barrucchieri): "Sound silence" 12 ott. h. 21:00

PROSA ACTOR - Compagnia Gruppo Abeliano & Anonima GR: "La badante" 14 ott. h. 21:00 / 15 ott. h. 18:00

MUSICA - Compagnia Gruppo Abeliano (Davide Ceddìa): "E se fossi un ghirigòro?" 21 ott. h. 21:00

PROSA ACTOR - Compagnia del sole: "Tre sorelle o l'attesa della felicità" 28 ott. h. 21:00 / 29 ott. h. 18:00

PROSA RAGAZZI - Compagnia del Sole: "L'Oro della Commedia italiana" 1 nov. h. 18:00

PROSA RAGAZZI - Compagnia I Guardiani dell'Oca: "Il vecchio, il mare" 5 nov. h. 18:00

DANZA - Compagnia Equilibrio Dinamico (Roberta Ferrara): "Struggle for the Soul" 9 nov. h. 21:00

PROSA ACTOR - Agricantus (Sergio Vespertino): "Sopra un palazzo" 11 nov. h. 21:00 / 12 nov. h. 18:00

PROSA RAGAZZI - Compagnia Bertolt Brecht (Maurizio Stammati): "La fattoria degli animali" 19 nov. h. 18:00

MUSICA - Radicanto: "Alle radici del canto" 23 nov. h. 21:00

PROSA ACTOR - Teatro Stabile d'Abruzzo/Teatro del Sangro: "Arturo lo chef in Sudamerica" 25 nov. h. 21:00 / 26 nov. h. 18:00

DANZA - Toi toi Dance Company: "Muse" 30 nov. h. 21:00

PROSA ACTOR - Compagnia I Guardiani dell'Oca: "I.A. Lo strano caso del dottor Jerome Storm" 2 dic. h. 21:00 / 3 dic. h. 18:00

PROSA RAGAZZI - Teatri Di.Versi (Claudia Lerro e Patrizia Labianca): " Una parola qualsiasi" 10 dic. h. 18:00



PROSA ACTOR - Compagnia del sole: "Il giuocatore" 16 dic. h. 21:00 / 17 dic. h. 18:00