Metti in Moto il dono 2022, la Fidas Pugliese a Bari con la Bari Night Run

Un infopoint per sensibilizzare, la nuova autoemoteca per dimostrare la propria presenza sul territorio, una rappresentanza di donatori per presentare le attività di contrasto all’emergenza sangue e per raccogliere prenotazioni: presente anche la Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv all’evento Motoincontro “Bari Night Run - Trofeo Andrea Testa”, organizzato dalle associazioni Motoclub Andrea Testa ed Angeli della Strada Moto soccorso Odv, in programma a Bari, sabato 11 giugno 2022, con raduno presso lo Stadio della Vittoria - via Maratona, alle ore 17.

L’iniziativa di Fidas Pugliese, che rientra nel progetto di Fidas Nazionale “Metti in Moto il Dono 2022” e nel piano di collaborazione tra il mondo dei bikers e il mondo dei donatori di sangue, ha come obiettivi quello di sensibilizzare la popolazione in materia di donazione e quello di dare corpo alle attività di contrasto alla fisiologica carenza di sangue del periodo estivo.

Bari Night Run 2022 prevede un corteo per le vie della città di Bari, un Villaggio con momenti di svago e divertimento con musica e food e un ulteriore momento di incontro alle ore 22,30 presso Fiera del Levante - Birrificio Bari per la consegna del Trofeo Andrea Testa. In questo contesto, anche contando sulla grande sensibilità già dimostrata in altre occasioni dai bikers, previsti momenti di riflessione sull’emergenza sangue e sul calo di donazioni del periodo estivo, criticità che ormai si ripropone anno dopo anno, creando non pochi problemi al sistema sanitario regionale.