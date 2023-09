In Fiera del Levante lo spettacolo delle Fontane danzanti, un mix perfetto tra musica, luci e colori

Gli appuntamenti del 15 settemre in Fiera del Levante. Ore 10:30-13 Centro congressi (sala 1) Fondo per la repubblica digitale bando 2022-onl - progetto 2022-onl-00168 “Reskill to Work”- Convegno organizzato da MERIDIA Consorzio di Cooperative Sociali. Il progetto risponde allo scopo di formare e accompagnare all’inserimento lavorativo n. 300 giovani neet pugliesi in ambito U x design - Cyber security – Digital Marketing

Saluti

Gaetano Frulli- Presidente Nuova Fiera del Levante

Alessandro Delli Noci- Assessore Sviluppo economico regione Puglia

Interventi

Luciana Di Bisceglie- Presidente CCIAA Bari

Gianfranco Visicchio- Presidente Consorzio Meridia

Giuseppe Pirlo- Dipartimento di informatica Uniba

Michela Orefice- Fondazione CFM – Partner di Progetto

Claudia Nofrini-Talent Garden Innovation School

Modera Rita Schena – Gazzetta del Mezzogiorno





Ore 16 Padiglione Confartigianato- L’artigianato d’eccellenza è il futuro del sud

Apertura lavori Michele Facchini, Presidente Confartigianato Centro Comunale di Bari

Relatori

Antonio Peragine- direttore del Corriere di Puglia e Lucania

Pasquale Capezzuto- Presidente Commissione Tecnica UNI “Città, comunità e infrastrutture sostenibili”

Maurizio LUPI- Presidente Noi Moderati

Modera Donatella Azzone- Giornalista Telenorba

Ore 16 Padiglione 110- Innovare, competere, crescere. L’accesso di finanziamenti per le PMI

ore 17 Centro congressi (sala 8)- il Graffio speciale Fiera di Telenorba





Regione Puglia- L’Europa ti cambia la vita (padiglione 152)

Ore 10-12 (sala 2) Next Generation UE, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per imprese e cittadini della Puglia- I fondi Next Generation dell’Unione Europea, alla base della dotazione finanziaria del PNRR italiano, costituiscono un’occasione importante per rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e l’occupazione in Puglia.

Ore 10-12 (sala 3) Mobilità sostenibile, urbana e regionale- l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia sarà in Fiera per un dialogo tra europarlamentari, rappresentanti della Regione Puglia, i centri Europe Direct locali e gli stakeholders del territorio sull’utilizzo dei fondi europei nella regione.

Ore 10-19:30 (sala 1) Mobilità pubblica e privata: sostenere la sostenibilità- Il convegno è organizzato da Autoclub Group e da Asset - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in collaborazione con Sezione Federmeccanica di Confindustria Puglia e Most - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile

Ore 15-18 (sala 2) Sviluppo sostenibile ed educazione alla cittadinanza globale: strategie, attori, prospettive- le implicazioni sui territori e la loro centralità per l’attuazione dell’Agenda 2030 e delle Strategie, nazionale e regionale, di sviluppo sostenibile e di ECG.

Ore 14:30 (sala 4) Conversazione sull’Intelligenza Artificiale- Con Mario Nobile, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, si parlerà di tutti gli aspetti che si stanno delineando sul tema e dei futuri scenari relativi all’intelligenza artificiale.

Ore 10.45-18.00 La strada non è una giungla- lungo i viali sarà possibile partecipare alle attività di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Si potrà scegliere tra i percorsi esperienziali di guida con specifici visori che simulano l'effetto di guida in stato di ebbrezza e l'effetto di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, provare il simulatore di guida sicura con il simulatore di auto, partecipare al quiz sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale e scoprire le pillole di conoscenza di "Bonni il Leòn" e conoscere i principali video delle campagne di comunicazione internazionali e nazionali sulla sicurezza stradale.

Padiglione del Comune di Bari

A bordo di un camper medico posizionato nei pressi del padiglione del Comune di Bari un’équipe di specialisti eseguirà gratuitamente controlli visivi di base, tra i quali l’OCT, per la diagnosi di eventuali maculopatie. L’iniziativa di prevenzione della degenerazione maculare senile e delle malattie della vista rientra nell’ambito del progetto “Solidarietà per la Disabilità”, realizzato con il coordinamento del dottor Vincenzo Lorusso presso la clinica oculistica del Policlinico di Bari in collaborazione con l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti UIC e con l’associazione Pazienti affetti da Maculopatia o Degenerazione maculare senile APAM.

Creative@Hubs (padiglione 20)

35 espositori appartenenti ai settori Agrifood ed Industria Culturale e Creativa saranno presenti con le loro esperienze e le loro realtà per coinvolgere i visitatori e rafforzare il network del progetto CREATIVE@HUBS.

Ore 17-19 In prima persona: Scacchi Giganti Viventi – laboratorio e spettacolo di scacchi con partita “vivente” con Piotr Michal Marczak a cura del Laboratorio Scacchistico barese

Salone agroalimentare (Padiglione 19)

Ore 10-12; 14-16; 18-20 degustazioni guidate

Ore 11 Misure di gestione della pesca e degli ambienti marini- Attenzione all'ambiente di pesca e di acquacoltura, alla ricerca del connubio utile per la valorizzazione del pescato di Puglia e la tutela degli ecosistemi e del lavoro delle marinerie pugliesi.

Ore 18 workshop sul tema: Daunia, Castel del Monte e Murgia (continua affermazione del NERO DI TROIA e dei vitigni a bacca bianca) con degustazione di 3 tipologie di vino.

Ore 13 e 17 Show-cooking, con Chef Mirko Esposito/Matteo Dragano-Sud Barese sull’abbinamento cibo-vino sulla base delle preparazioni giornaliere dello chef relativamente alle caratteristiche della tipologia di pesce utilizzato.

Eventi e Spettacoli (gratuiti e compresi nel costo del biglietto)

Ore 21 piazzale Tridente Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo tornano ancora una volta insieme in scena per proporre l’esilarante spettacolo Il cotto e il crudo.

Nel pomeriggio spettacoli itineranti di

La Baracca dei buffoni- Compagnia teatrale che si occupa prevalentemente di teatro di strada e che, per realizzare i propri spettacoli, attinge al linguaggio delle arti performative e degli artisti di strada, del circo, della danza, del mimo e della musica. Portando in scena un’arte ricca ed incantevole, personaggi unici e surreali, la poetica dell’artificio e della finzione in un teatro che ha come tetto il cielo, attualmente gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono presenti in numerosi cartelloni sia in Italia che all'estero, e fitta negli anni è stata la collaborazione con alcune importanti realtà in Canada, Cipro, Svizzera, Romania, Albania, Belgio e le collaborazioni con personaggi del calibro di Renzo Piano, Vinicio Capossela, fratelli Vanzina e Ermanno Olmi.

Fontane danzanti- Lo spettacolo originale Acqua e Fuoco lascerà il pubblico stregato dalla magia. Un mix perfetto tra musica, luci e colori, elementi primordiali come acqua e fuoco si uniscono per formare atmosfere spumeggianti, una vasta gamma di giochi d’acqua con effetti bidimensionali, fumo profumato, fuoco a ritmo e musica danzante.

Il Parco divertimenti per i più piccoli (piazzale 47ovest) è aperto tutta la giornata.

Il costo del biglietto è di € 4,00. L’accesso è gratuito per coloro che arriveranno nel quartiere fieristico in bicicletta, per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai giornalisti e Forze dell’Ordine muniti di tesserino professionale. I biglietti, già disponibili on line sul sito della Fiera del Levante (www.fieradellevante.com) si potranno acquistare anche presso gli ingressi Orientale, Edilizia, Agricoltura e Verdi da sabato 9 settembre dalle 14:00 alle 21:00, domenica 10 dalle 10.00 alle 21.00, da lunedì a venerdì, dalle 10.00 alle 20.00 e sabato 16 e domenica 17 dalle 10.00 alle 21.00.