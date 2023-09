Musica, artisti di strada e piatti tipici: a Noci la prima edizione di LamadacquaFood

Al centro della prima edizione di LamadacquaFood, evento che rientra nell’ambito dell’estate nocese 2023, degustazioni di cibo tipici e vini, primi piatti della tradizione, artisti di strada e musica.

Una serata all'insegna del buon mangiare accompagnato da una attenta selezione di vini regionali a cura dell’AIS PUGLIA | Delegazione della Murgia (Associazione Italiana Sommelier). In programma anche una magistrale masterclass guidata da Giuseppe Baldassare.

Suggestiva cornice della serata, il cui inizio è fissato per le ore 20.30, sarà la località di Lamadacqua, a 15 chilometri da Noci, al confine con il territorio di Mottola.

Un evento fortemente voluto dalla Confartigianato Noci e sostenuto dall'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesco Intini e dall’Assessorato all'Agricoltura, retto da Natale Conforti.

Le contrade al centro sono la vision di un evento il cui scopo è quello di far conoscere le eccellenze agroalimentari locali, ma allo stesso tempo il patrimonio architettonico e paesaggistico dell'agro nocese.

Non mancheranno delle nuove sonorità nel corso di un concerto della briosa Orchestra Mancina ad ingresso gratuito.

Nel corso della serata è prevista una breve parentesi istituzionale in cui le autorità locali e regionali presenti doneranno simbolicamente degli omaggi riservati ad aziende del territorio che da anni investono per la qualità in zootecnia e per la conservazione del paesaggio autoctono.

Sarà questa anche una manifestazione sul filo della memoria ma anche proiettata sulla conoscenza di quelle realtà produttive operanti nella filiera dell'artigianato food, dell'agricoltura tipica e della zootecnia.