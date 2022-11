Filippo Nigro in scena al Kismet con la lista delle 'cose per cui vale la pena vivere'

Prezzo non disponibile

Un racconto/confessione umano e informale di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili in scena nel week-end al Teatro Kismet di Bari per il nuovo appuntamento della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’, a cura di Teresa Ludovico.

Sabato 5 novembre alle ore 21 e domenica 6 novembre alle ore 17 Filippo Nigro – apprezzato interprete di pellicole di successo con la regia di Ferzan Ozpetek e di fortunate serie tv come Suburra - è il protagonista di EVERY BRILLIANT THING, pluripremiata opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan, qui in scena con la regia di Fabrizio Arcuri e dello stesso Nigro.

Un racconto di autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere. Una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni. La lista che ne esce – e che il protagonista condivide con chi lo ascolta, con tono confidenziale, coinvolgente, intimo – è imprevedibile, emozionante e personalissima, fatta di episodi e aneddoti catturati al volo dal protagonista a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub.

Alla replica di sabato 5 novembre segue l'appuntamento con lo spettatore critico: un talk nel foyer che è occasione per il pubblico per relazionarsi con gli artisti, insieme alla regista Teresa Ludovico e al critico teatrale Nicola Viesti. Inoltre sarà attivato nel foyer del teatro lo stand dell’associazione culturale ‘Un panda sulla lana’, che gestisce anche una libreria all’interno del Mat di Terlizzi. Gli spettatori potranno così acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

I biglietti per gli spettacoli della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’ partono da 12,50 euro, disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Previste anche diverse tipologie di abbonamento: il BOT – Buono Ordinario Teatro che permette di assistere a tutti gli spettacoli della Stagione serale, il T8 che garantisce 8 ingressi e il T50 con 50 biglietti per la Stagione a prezzi scontati.

Per info: 335 805 22 11 – 080 579 76 67 / botteghino@teatrokismet.it. Il programma completo della Stagione 2022.23 ‘Sconfinamenti’ sul sito www.teatridibari.it