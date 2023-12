Fuori sede - festa inclusiva pre Capodanno

Non ti sei organizzato per il 31 dicembre? Anche tu soffri alla domanda "Che facciamo a Capodanno?" Anche tu salteresti a piè pari nell'anno nuovo?

Come dici? Ti sei organizzato?



Bene. Non ci interessa.

Tanto siamo qui per proporti un evento per il giorno prima!

Infatti sabato 30 ci vediamo per un evento fuori sede in tutti i sensi. Fuori sede per te che ci puoi partecipare e per noi che lo organizziamo.

Ci sentiamo tutti fuori sede e ti organizziamo in una data inconsueta, con le persone con cui non faresti mai le feste, un evento inclusivo per socializzare e condividere con chi ci sarà una serata in cui sentirti a casa.



Ti aspettiamo con le biciclette di CASHUBOLI, le birre di Attenti al Luppolo e i panzerotti del Frac Bar.



FESTA INCLUSIVA PRE CAPODANNO

Ore 19:00 Passeggiata in notturna in E-Bike per le mulattiere attorno a CASABOLI

Ore 20:00 Aperitivo pre-pre festa

Ore 21:00 Inizio Musica Panzerotti e Birra

Ore 22:30 DJ set a cura di cirROSY Empatica



L'evento si terrà presso Masseria Casabolicchio in Zona A 46 70015 Noci (BA)

Coordinate GPS 40.79858160716239, 17.0760209688279

https://maps.app.goo.gl/qZhWxhNgnWm74Q538



Evento ad ingresso libero a posti limitati con capienza massima di 100 persone, insomma, chi prima arriva meglio alloggia.



Chi non viene aveva preso degli impegni pregressi con la famiglia.