Gaia Gentile Trio al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti

AncheCinema e il Comune di Acquaviva delle Fonti presentano il secondo appuntamento della rassegna musicale inserita nella STAGIONE 23/24 del Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti (BA). In scena il concerto GAIA GENTILE TRIO, con Gaia Gentile (voce), Nicolò Pantaleo (sax) e Antonello Boezio (chitarra). Un concerto che fa viaggiare!

Dopo le esperienze vissute in giro per il mondo Gaia Gentile torna live nella sua Puglia. “Tanto tutto passa”, il nuovo progetto discografico 2022, è un mix di emozioni dalle sfaccettature Pop/Jazz che continuano a raccontare di una personalità? stravagante e sofisticata. Da Bach, a Morricone, alle canzoni che raccontano il mondo personale dell’artista.

Non manca l’effetto sorpresa dei brani più celebri degli artisti con cui Gaia ha condiviso esperienze di vita. Un viaggio emozionante senza mai prendersi troppo sul serio, accompagnato da una formazione dal taglio moderno che abbina l’uso di nuove tecnologie per rendere la performance ancora più coinvolgente.

Appuntamento venerdì 10 novembre 2023, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani”, Piazza Vittorio Emanuele II - Acquaviva delle Fonti (BA).

I biglietti sono acquistabili sia online al seguente link bit.ly/GAIAtrio, sia al botteghino del Teatro Luciani. Il botteghino del Teatro Luciani è aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal martedì al sabato e nei giorni di spettacolo dalle ore 15.00 fino all'orario di spettacolo.