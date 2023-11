Lo spettacolo "Gatta Morta" di Francesca Reggiani al Teatro Mercadante

Sabato 2 dicembre, ore 21:00 al Teatro Mercadante di Altamura, imperdibile appuntamento con la comicità di Francesca Reggiani. “Gatta morta”: s’intitola così il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, che però ci tiene a precisare di non identificarsi con il titolo. D’altro canto, ci tiene anche a precisare che l’accezione negativa con cui si usa definire quelle donne che si fingono timide e innocenti per ghermire le proprie prede, non vale per gli uomini. Un uomo che si comporta allo stesso modo, male che vada, è un simpatico seduttore, se non un playboy fatto e finito! Disparità di vedute. Due pesi e due misure, come sempre, quando si parla dei complicati rapporti tra uomini e donne.

Francesca Reggiani, eclettica artista romana, è autrice e interprete di "Gatta morta", one-woman-show scritto insieme a Valter Lupo, sua la regia, e Gianluca Giugliarelli e prodotto da Savà Produzioni Creative. Uno spettacolo in cui si ride sulla seduzione e si racconta il nostro tempo, la politica, i social, l’informazione, l’incerto confine tra vero e falso, tra sentimenti e risentimenti, tra buoni visi e cattivi giochi.