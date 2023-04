Generaction, a Bari la quarta edizione del festival partecipativo del cinema documentario per il giovane pubblico

Leonardo Di Costanzo, Federica Di Giacomo e Benedetta Barzini sono alcuni degli ospiti che interverranno durante la quarta edizione di «GenerAction», il festival partecipativo del cinema documentario per il giovane pubblico che avrà luogo a Bari al Multicinema Galleria (e parallelamente anche a Matera) da mercoledì 12 a venerdì 14 aprile. Ideato e organizzato dalla Cooperativa Sociale «Il Nuovo Fantarca», in collaborazione con l’associazione «OnDocks» di Bari e la Fondazione Zetema di Matera, questa edizione di «GenerAction» rientra nelle attività previste dal progetto «Alfabeti visivi», diretto da Rosa Ferro e risultato vincitore del bando nazionale «Cinema e Immagini per la Scuola», finanziato dal Ministero Italiano della Cultura e dal Ministero Italiano del Merito.

«GenerAction» vede il coinvolgimento attivo di circa 110 ragazzi e ragazze del Liceo Socrate di Bari e del Liceo Duni Levi di Matera che, guidati dai critici ed esperti di cinema Cristina D’Eredità, Andrea Sgobba, Rosa Ferro, Ivan Moliterni, Mariangela Tantone, Roberto Moliterni, hanno seguito tutta la fase di formazione ai linguaggi del documentario, iniziata a gennaio scorso. Hanno visionato diversi documentari e selezionato i tre che sono in concorso per le giornate del festival. Parallelamente un gruppo di ragazzi ristretti dell’Istituto Penale Minorile «N. Fornelli» di Bari, hanno seguito un percorso analogo lavorando con i cortometraggi, tre dei quali sono stati da loro scelti per il festival.

Mercoledì 12 aprile, alle 9,30, al Multicinema Galleria saranno presentati il cortometraggio «L’Oro di famiglia» di Emanuele Pisano, a cui seguirà la proiezione del lungometraggio «Luca + Silvana» di Stefano Lisci. Alle proiezioni parteciperanno gli autori.

Giovedì 13 alle 9,30 al Galleria saranno presentati il cortometraggio «Pizza Boy» di Gianluca Zonta e il lungometraggio «La Scomparsa di Mia Madre» con la partecipazione in sala del regista Beniamino Barrese, la protagonista Benedetta Barzini e la distributrice Letizia Gatti. Alle 15 ci si sposta all’AncheCinema di Bari per il workshop sul documentario condotto da Federica Di Giacomo.

Venerdì 14 aprile si riparte alle 9,30 al Galleria con la proiezione del corto «Nesciri» di Ivan D’Ignoto, presente in sala. Seguirà la proiezione del lungometraggio «The Matchmaker» di Benedetta Argentieri (interverrà la montatrice Serena Pighi). Al termine delle proiezioni, la giuria costituita dagli studenti di Bari e Matera e da due ragazzi dell’IPM Fornelli (in permesso premio), voteranno e premieranno il cortometraggio e il lungometraggio che avranno ricevuto più voti.

Alle 15,30 all’AncheCinema si terrà un workshop con il regista Leonardo Di Costanzo, autore di documentari come «A Scuola», «Cadenza d’Inganno», «Odessa» e di film di finzione pluripremiati come «L’Intervallo», «L’intrusa» e «Ariaferma».

Alle proiezioni parteciperanno anche studenti degli istituti scolastici Calamandrei di Carbonara, Alpi Montale di Rutigliano, Amaldi di Bitetto, Vivante, Tridente e Gorjux di Bari.

Tutte le attività sono gratuite. Per maggiori informazioni alfabetivisivi.it, infotel 338.774.62.18.