Generazione giovani - Printemps trio e Migama trio in concerto

€ 10 (intero) - € 8 (ridotto over 65 anni) - € 5 (ridotto under 30 anni)

GENERAZIONE GIOVANI

PRINTEMPS TRIO

Rossana Quarato, flauto

Gregorio Caforio, clarinetto

Antonio Pompilio, chitarra

Musiche di Gervasio, Paradiso, Piazzolla

MIGAMA TRIO

Marcella Diviggiano, soprano

Cosimo Bungaro, clarinetto

Gabriella Palmitessa, pianoforte

Musiche di Schubert, Spohr, Piernè, Donizetti





Due formazioni da camera nate nelle aule del Conservatorio Nino Rota di Monopoli inaugurano la stagione autunnale dell’Agìmus con qualche giorno d’anticipo sull’equinozio che segna la fine dell’estate. E con la loro presenza confermano la vocazione dell’associazione intitolata a Giovanni Padovano a farsi ogni anno vetrina per i nuovi talenti della scena musicale, con particolare attenzione alle promesse pugliesi, in un proficuo rapporto di collaborazione con i Conservatori e gli istituti musicali della regione.



Segue il Migama Trio composto da Marcella Diviggiano (soprano), Cosimo Bungaro (clarinetto) e Gabriella Palmitessa (pianoforte), formazione che si propone di esplorare tutte le possibilità tra voce, clarinetto e pianoforte con un programma, nello specifico, pensato per spaziare alla liederistica tedesca al musical, dalla romanza italiana alla musica da film. La performance del Migama si apre, infatti, nel segno di Franz Schubert con la «Romanza» dalla raccolta «Die werschworenen» (I cospiratori) per proseguire con i «Sechs Deutsche Lieder» (Sei Lieder tedeschi) di Louis Spohr, la Canzonetta per clarinetto e pianoforte di Gabriel Pierné e chiudere con la canzone «Or che la notte invita» per soprano clarinetto e pianoforte di Gaetano Donizetti.