Giornate Europee del Patrimonio alla Pinacoteca metropolitana di Bari

"Uomo libero, sempre avrai caro il mare!" (Baudelaire, L'uomo e il mare, dai Fiori del male)

Sabato 24 e domenica 25 settembre In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP) 2022, il più partecipato degli eventi culturali in Europa che per questa edizione è dedicato al tema "Patrimonio culturale sostenibile: un'eredità per il futuro", considerando che da più parti la sostenibilità del predetto patrimonio, nella sua accezione più ampia e articolata, passa anche attraverso l'economia e l'ecologia, e nella fattispecie, in relazione alla città di Bari e alla regione pugliese in generale, il mare costituisce l'elemento che ne designa l'identità quale luogo per antonomasia di accoglienza e di incontro tra i popoli, la Pinacoteca metropolitana "Corrado Giaquinto" presenterà una selezione di opere incentrate su questa tematica come momento di riflessione in funzione di una sostenibilità cognitiva come eredità per il futuro. Sabato 24 e domenica 25 settembre, la Pinacoteca di Bari offrirà l'occasione per visitare una esposizione di dipinti dell'Otto e Novecento facenti parte della sua Collezione permanente sul tema del mare. Orari: sabato dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30) domenica dalle 9:00 alle 13:00 (ultimo orario ore 12:30) biglietto intero: € 3,00 biglietto ridotto: € 0,50 Infotel: 080/5412420 pinacoteca@cittametropolitana.ba.it www.pinacotecabari.it