'I Giorni del Fuoco' a Castellana Grotte con La Diana, Ab Origine, La Notte delle Fanove e Fanova in Festa

La tradizionale questua notturna dell’olio per alimentare la lampada votiva il 7 gennaio, la rievocazione storica con installazioni immersive nel centro storico dall’8 al 10 gennaio, l’accensione delle maestose cataste di legna l’11 gennaio, la Festa Patronale e il concerto dei Terraross il 12 gennaio: al via il programma di eventi legati alla devozione verso Maria Santissima della Vetrana e il miracolo che nel 1691 liberò Castellana dalla peste.

A Castellana Grotte tornano I Giorni del Fuoco, programma di appuntamenti organizzato da Comune di Castellana Grotte, Grotte di Castellana srl e Comitato Feste Patronali con il patrocinio della Regione Puglia nell’ambito de La Rete dei Fuochi di Puglia, assieme al calendario di appuntamenti di carattere religioso previsto dallo stesso Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte. Da sabato 6 fino a venerdì 12 gennaio 2024, infatti, in calendario i festeggiamenti in occasione del 333esimo anniversario della miracolosa liberazione di Castellana Grotte dalla peste per intercessione di Maria Santissima della Vetrana.

Si inizia sabato 6 gennaio 2024, alle ore 9,30, con la camminata tra le fanove “Sulla scia delle Fanove” organizzata dal Comitato Feste Patronali in collaborazione con Atletica Castellana, Apulia Fitwalking e Apulia Trek.

Domenica 7 gennaio 2024, invece, alle ore 3, con partenza da via Marconi, torna La Diana, la suggestiva visita notturna ai frantoi oleari del territorio castellanese, con banda al seguito, per la raccolta dell'olio che serve ad alimentare la lampada della Vergine presso il Santuario Santa Maria della Vetrana. Nel 2024, sempre domenica 7 gennaio, ma alle ore 10,30, debutta la novità “La Diana dei Bambini”: partenza dal Comitato Feste in via Marconi, passaggio da un frantoio e arrivo al Convento.

Quasi contestualmente, alle ore 10, con partenza da via Poerio, in programma la visita guidata di Libervìa, passeggiata di circa due ore con guida professionista tra le vie del centro storico, alla scoperta della storia, della cultura, delle tradizioni e dell'arte di Castellana Grotte. Filo conduttore i murales realizzati dai sei artisti del progetto di street art. La visita è gratuita.

Da lunedì 8 a mercoledì 10 gennaio 2024 torna nel centro storico di Castellana Grotte, con il secondo capitolo, la rievocazione storica con installazioni immersive Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio. Ab Origine è la narrazione degli eventi che hanno interessato il Comune di Castellana Grotte durante l’epidemia di peste del 1690-1691, con riferimento alle principali figure storiche, usi e costumi sviluppatisi all’interno della popolazione durante l’epidemia stessa. Un racconto basato su manoscritti e documenti che testimoniano i fatti dell’epoca. Al centro del racconto del secondo capitolo dal titolo “Giosafat”, l’essere umano: la storia della vita di uomini e donne che hanno sofferto, amato, vissuto e realmente calpestato le vie del paese durante quel drammatico periodo.

Giovedì 11 gennaio 2024, ne La Notte delle Fanove, ardono per tutta la città di Castellana Grotte maestose cataste di legna, monumenti alla memoria costruiti per la prima volta 333 anni fa per celebrare il prodigioso intervento di Maria Santissima della Vetrana che, l'11 gennaio 1691, liberò Castellana Grotte dalla peste, rendendola immune rispetto agli ingenti danni e alle tantissime vittime che si registrarono nei comuni limitrofi durante l'epidemia del 1690-1691. Fede e tradizione, ma anche fascino e cultura in una serata, quella dell'11 gennaio, in cui Castellana si accende e si riscalda grazie alle decine di fanove sparse su tutto il territorio comunale. Il primo falò ad essere acceso è quello largo San Francesco presso il Santuario Santa Maria della Vetrana alle ore 19 circa. A seguire, in fiaccolata, in programma l’accensione di tutte le altre fanove, in largo Porta Grande, largo San Leone Magno e nel centro cittadino.

Venerdì 12 gennaio 2024, infine, assieme al programma religioso della Festa Patronale organizzato dal Comitato Feste Patronali in onore di Maria Santissima della Vetrana, in piazza Garibaldi appuntamento con Fanova in Festa, evento promosso dalla cantina Terrecarsiche1939 con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte e del Comitato Feste Patronali. Protagonisti della serata i Terraross in concerto (a partire dalle ore 20).

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.