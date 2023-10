Giro Handbike, le due tappe finali della manifestazione paraciclistica nazionale in programma a Bari

Si è svolta questa mattina, a Palazzo di Città, la presentazione delle tappe finali del “Giro Handbike”, la manifestazione nazionale aperta anche ad atleti normodotati che concluderà la tredicesima edizione a Bari domani, sabato 14 ottobre, con la settima tappa e domenica 15 ottobre con la finalissima.

Torna la manifestazione paraciclistica dedicata al mezzo a tre ruote azionato dalle braccia che lo scorso anno partì proprio dal capoluogo pugliese. Le due tappe sono organizzate dalla scuola di ciclismo “Franco Ballerini” in collaborazione con SEO (Solutions&Events Organization) e il Comune di Bari.

Hanno presentato le due tappe baresi l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il dirigente regionale del dipartimento Promozione della salute e dello sport per tutti Benedetto Giovanni Pacifico, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, il vice presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Carmine Acquasanta e il presidente della scuola di ciclismo “Franco Ballerini” Pino Marzano, alla presenza del referente bike economy della FCI per il centro sud Tommaso De Palma, il delegato del Comitato Italiano Paralimpico Puglia Giovanni Romito, l’atleta paralimpico Mauro Preziosa e il comandante Giovanni Corsi, per la Polizia Locale di Bari. Ha preso parte all’evento anche il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, che assieme a Tommaso De Palma ha annunciato la presenza in Puglia, a fine novembre, della nazionale italiana di ciclocross, impegnata in una serie di gare nella provincia di Barletta-Andria-Trani e nel Salento e in altre iniziative che riguarderanno anche la città di Bari.

Le due tappe finali della tredicesima edizione del “Giro Handbike” (solo per categoria H quella di sabato 14 ottobre e per categorie H, C, B e T quella di domenica 15 ottobre) si svolgeranno con partenza e arrivo nei pressi di Torre Quetta: sono ammessi a partecipare tutte le atlete e gli atleti in possesso di regolare tessera FCI 2023. Il percorso della gara a cronometro del 14 ottobre è di 10 km circa costeggiando il lungomare, da ripetersi una o più volte a seconda della categoria. Il percorso della gara di domenica 15 ottobre è di 5 km circa, da ripetersi con la formula di un’ora più un giro. Sempre la finale di domenica sarà valida come prova dei Campionati Italiani di Società.

Domenica 15 ottobre si terrà nel primo pomeriggio la cerimonia delle premiazioni di tappa e del vincitore della tredicesima edizione del Giro Handbike.