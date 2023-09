“Gli Artisti con la Valigia” - Un viaggio nell’arte dei talenti pugliesi che hanno conquistato il mondo!



Se ei un appassionato d’arte o semplicemente curioso di scoprire nuove prospettive ecco l’esperienza perfetta per te! Una visita guidata unica nel suo genere alla nostra ultima mostra d’arte, “Gli Artisti con la Valigia”, che celebra i pittori e gli scultori nati in Puglia che sono emigrati altrove per emergere.



La visita guidata ti offre l’opportunità di esplorare “Gli Artisti con la Valigia” in profondità, con la guida di un esperto che ti fornirà dettagli affascinanti sulle opere esposte, sulla vita degli artisti e sul loro viaggio per affermarsi nel mondo dell’arte. Avrai l’opportunità di scoprire il lavoro di artisti straordinari come Giuseppe De Nittis, Pino Pascali, Cantatore e Spagnulo.



Non si tratta solo di una visita, ma di un’esperienza immersiva che ti permetterà di vedere l’arte sotto una luce completamente nuova e di comprendere il percorso di questi artisti straordinari. Non perdere questa opportunità unica!



Prenota ora al +393384627887! I posti sono limitati, quindi prenota ora per assicurarti il tuo posto in questa avventura artistica indimenticabile!