Grande gioco " I cercatori di boschi perduti"

Domenica 24 marzo a partire dalle ore 10.00, nella Murgia di Quasano, bambini e adulti, specialisti in scienze naturali ed umane, artisti, artigiani, favolisti e fantasisti, provenienti da luoghi diversi del mondo, facenti parte del gruppo di passeggiate esperienziali costituiti in “Società di cercatori di Boschi Perduti”, si incontreranno per intraprendere un’ardita ricerca di eco-archeologia.

L’obiettivo del grande gioco è mettere a disposizione le loro competenze esplorative, ludico fantastico e scientifiche per far nascere un nuovo reincantamento del mondo.



Parcheggiate le auto a partire dalle ore 10.00 cammineremo sui sentieri della Murgia di Quasano verso un rimboschimento di Pino d’Aleppo. Distribuiti i ruoli, i partecipanti si immedesimeranno nei personaggi assegnati per reinventare natura, storia, cultura e poesia di quel luogo. Sul prato fiorito pranzeremo con una colazione a sacco e i bambini potranno continuare a giocare all’aria aperta. Alle ore 16.00 è previsto il rientro alle auto.



Escursione: facile, 3 km,

Ore 10-16, Quasano, Toritto (BA)



Info e prenotazioni



essereterra@agorambiente.it