Mariangela Gualtieri in scena con Paesaggio con fratello rotto a Bari e Monopoli

I versi di Mariangela Gualtieri tornano a incantare il pubblico del Teatro Kismet. Dopo la grande accoglienza registrata nella passata stagione, venerdì 15 e sabato 16 dicembre alle ore 21 il palco dell’Opificio per le Arti di Bari ritrova una delle voci poetiche più apprezzate della scena contemporanea, vincitrice, tra gli altri, del Premio Hystrio alla drammaturgia.



La Stagione ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico, accoglie il rito sonoro Paesaggio con fratello rotto, produzione Teatro Valdoca con la guida di Cesare Ronconi. A 18 anni dalla scrittura della trilogia che compone lo spettacolo (Fango che diventa luce, Canto di ferro, A chi esita), la poetessa si interroga su come tutto sia in trasformazione: “ll paesaggio riflette qualcosa che è avvenuto nella mente/cuore degli umani – spiega - ed è anch’esso in rovina, con le sue meraviglie d’acqua di vette e di cielo tutte intossicate, imbrattate da tracce arroganti di noi”.



E cerca una risposta dando voce ai personaggi protagonisti dello spettacolo al debutto nel 2004: un Oracolo, un Macellaio, tre Animali dolcissimi e sapienti, una Ragazza Uccello, una Geisha, due Gemelli Siamesi, “tutte figure – prosegue - che viste ora sembrano abitare un unico cuore umano, voci di quel popolo inquieto, violento, pietoso ed enigmatico che ognuno di noi si porta dentro”. Domenica 17 dicembre alle ore 18 lo spettacolo sarà in replica anche al Teatro Radar di Monopoli.

Il 16 dicembre nel foyer sarà presente anche lo stand di Un panda sulla Luna, associazione culturale che gestisce anche una libreria a Terlizzi: al pubblico sarà proposta una selezione di pubblicazioni della stessa Gualtieri con la possibilità di acquistarle direttamente in teatro. Alla replica segue il firmacopie con l’autrice.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione serale 2023.24 ‘Bagliori’ partono da un prezzo di 14 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo. Previsti anche abbonamenti alla Stagione serale e a combinazioni di spettacoli a prezzi agevolati.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it .