Al Teatro Kismet di Bari la performance 'Harleking': in scena i performer Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi

Torna il Bari International Gender Festival, con un evento inserito nel cartellone del festival Dab 21, la stagione di danza contemporanea del Comune di Bari (realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Teatri di Bari). Lunedì 4 ottobre, alle 21, al Teatro Kismet di Bari si terrà la performance «Harleking»: in scena i performer Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi, per un lavoro che ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin in Gemania, ed in seguito è stato presentato e acclamato in numerosi festival europei. I «danz’autori» Panzetti e Ticconi, vivono tra Berlino e Torino, e lavorano insieme come duo artistico dal 2008. In questo spettacolo ricordano l’Arlecchino della Commedia dell’arte: un servo furbo, mosso dalle inclinazioni più animali e un’inappagabile fame.

Il linguaggio con cui vanno in scena ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi ed opposti, si fondono in un sistema metamorfico fluido, in cui tutto può accadere. Ma che tutto, anche, confonde. Affiora il ricordo di un’antica decorazione muraria, la Grottesca, in cui figure mostruose emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Figure grottesche, capaci di muovere il riso pur senza rallegrare. Nel 2019 lo spettacolo è stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring Forward e dalla New Italian Dance (NID) Platform.

Biglietto intero a 12 euro, ridotto 8 euro (riservato ai donatori BIG e per chi avrà già assistito a uno spettacolo del DAB). Acquisto esclusivamente in contanti al botteghino del Kismet, prenotazioni via mail a prenotazionibig@gmail.com, infotel: 347.886.05.51).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...