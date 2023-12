Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Domenica 11 febbraio 2024 alle ore 20.00, Palazzo Pesce presenta He’s got the whole world in His hand Tributo a Mahalia Jackson con Luciana Negroponte lead vocal, Jubilee Gospel Singers, Mario Petrosillo alla direzione e piano e Ubaldo Cascione alle percussioni.



La maestra della musica gospel Mahalia Jackson ha ispirato intere generazioni di cantati gospel del ‘900 e contemporanei , i Jubilee Gospel Singers la omaggiano con i brani più tradizionali e gli arrangiamenti vocali tradizionali del suo repertorio.