Gli Helen Burn in concerto al Joy’s Pub

Tra profonde distorsioni, bassi semi-aggressivi, ritmi insistenti e un’attitudine molto punk sui delay e i riverberi, cinque personalità totalmente diverse si uniscono sotto lo stesso nome. Helen Burns è un progetto post-punk con influenze alternative e stoner, caratterizzato da un suono caldo, scuro, ma tagliente. La band nasce a Catania, in Sicilia, nel 2018, e da lì inizia un percorso di crescita improntato alla stesura di inediti (in lingua inglese), riuscendo ad evolversi a 360 gradi, tramite i primi brani, e i primi live, nei quali è possibile percepire sempre un’atmosfera di coinvolgimento e di spensieratezza.

Il pubblico per la band è parte integrante dello spettacolo. Dopo aver registrato una demo con quattro inediti, gli Helen Burns si esibiscono direttamente sul palco dell’Ariston, per la finalissima della 32° edizione di Sanremo Rock, piazzandosi tra i primi otto finalisti. Il 18 febbraio 2020 la band pubblica il primo singolo ufficiale Mindglass, che viene suonato live in prima assoluta la sera successiva sul palco del Mono, noto club della scena underground catanese.

La svolta arriva nell’estate 2020, periodo durante il quale la band decide di dedicarsi all’isolamento artistico. La band compone e lavora all’interno di una casa in campagna dove si vive, si suona e si scrive rigorosamente insieme. Ancora prima di essere una band è una famiglia, e il legame e il rapporto che legano i vari membri sono ciò che spingono i ragazzi a scrivere e a condividere i valori per cui è necessario scrivere. Dopo un anno di duro lavoro e ore trascorse in studio, è finalmente uscito il 13 maggio 2022 il primo EP degli Helen Burns We gotta go away.