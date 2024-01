I concerti del lunedì

O.RESPIGHI Cinque Pezzi P 062 per violino e pianoforte

O.RESPIGHI Adagio e Variazioni P 133a per violoncello e pianoforte

A.DVORAK Trio in sol min. op. 26



Francesca Bonaita violino

Leonardo Ascione violoncello

Massimiliano Turchi pianoforte



La Stagione cameristica 2023/2024 riparte lunedì 15 gennaio presso l’Auditorium Vallisa (ore 20.30) con un programma che affianca due brani del compositore italiano Ottorino Respighi (1876-1936) rappresentante illustre della generazione dell’80, a una delle numerose e importanti opere cameristiche del musicista ceco Antonin Dvorak (1841-1904).



I Cinque pezzi per violino e pianoforte e l’Adagio e Variazioni per violoncello e pianoforte costituiscono un esemplare modello di composizioni per duo, frutto del

crescente interesse dei musicisti italiani di fine Ottocento per la musica strumentale, intuitivamente espressiva.



Il Trio in sol min. op.26 (1876), secondo dei quattro Trii composti da Dvorak nell’arco della sua

carriera, è indicativo di un momento doloroso della sua vita, legato alla perdita della prima figlia Josefa: circonfuso di atmosfere elegiache e dall’uso della cupa tonalità di sol minore, raggiunge comunque una sua luminosità assertiva.



I tre interpreti della serata sono: la giovane ma ormai affermatissima violinista

Francesca Bonaita, classe 1997, reduce da importanti riconoscimenti e collaborazioni da solista e in formazioni cameristiche di prestigio, il violoncellista Leonardo Ascione, in ascesa nella carriera concertistica e il pianista Massimiliano Turchi, sensibile musicista molto attivo nel campo della musica da camera.



Il concerto sarà replicato a Fasano, al Teatro Sociale, martedì 16 gennaio (ore 20.30) per la XIV Stagione di musica da camera in collaborazione con il Comune di Fasano.





