I concerti del lunedì

Accademia dei Cameristi XXV Stagione di musica da camera 2024

Programma

R.SCHUMANN Quartetto in mi bem. magg. op.47

J.BRAHMS Quartetto in sol min. op.25



Edoardo Zosi violino

Benedetta Bucci viola

Erica Piccotti violoncello

Davide Cabassi pianoforte



La Stagione cameristica 2023/2024 prosegue lunedì 26 febbraio presso l’Auditorium Vallisa (ore 20.30) con due opere magistrali del repertorio musicale romantico, il Quartetto in mi bem. magg. op.47 (1842) di Robert Schumann e il Quartetto in sol min. op.25 (1861) di Johannes Brahms.



Dopo i capolavori mozartiani e i Quartetti giovanili di F.Mendelssohn e Robert Schumann, giunto a maturità artistica, a cimentarsi con l’organico del trio d’archi con pianoforte: il suo Quartetto è opera piena di slancio, intrisa di accenti liederistici e di maestria contrappuntistica.



Il suo grande estimatore, amico e confidente Johannes Brahms, in qualche maniera ne raccoglie l’eredità: il Quartetto in sol min. op.25 non sarà l’unica opera del genere, ne seguiranno altri due.



La prima prova creativa di Brahms nel campo del quartetto con pianoforte

approda a magnifici vertici di scrittura: si segnala la pagina più famosa del Quartetto, l’ultimo movimento in forma di Rondò alla Zingarese, nel quale l’impronta popolaresca è sostenuta da una rigorosa costruzione formale.



I quattro interpreti della serata sono ampiamente conosciuti a livello nazionale e internazionale

per la grande esperienza nel versante della musica da camera: il violinista Edoardo Zosi, la violista Benedetta Bucci, entrambi componenti del Quartetto Adorno, la violoncellista Erica Piccotti, una delle più giovani rivelazioni nel panorama violoncellistico e il pianista Davide Cabassi, sensibile musicista molto attivo nel campo della musica da camera .



Il concerto sarà replicato a Fasano, al Teatro Sociale, martedì 27 febbraio (ore 20.30) per la XIV Stagione di musica da camera in collaborazione con il Comune di Fasano.