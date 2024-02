I concerti del lunedì

ACCADEMIA DEI CAMERISTI

XXV Stagione di musica da camera 2023-2024

I CONCERTI DEL LUNEDI’



PROGRAMMA DELLA SERATA



N. ROTA: Trio

allegro ma non troppo – andante sostenuto – allegro vivace con spirito



MARTINU: Trio H 300

poco allegro – adagio – andante, allegro



MENDELSSOHN: Trio op 49

molto allegro agitato – andante con moto tranquillo –

scherzo, leggero e vivace – finale,allegro assai appassionato



Alberto Navarra flauto

Marco Mauro Moruzzi violoncello

Federico Pulina pianoforte



Raffinatezza ed estro sono la cifra che contraddistingue questo programma di grande musica da camera, dedicato al trio flauto, violoncello e pianoforte.



Molto diversi fra loro, i Trii mettono in evidenza le grandi potenzialità compositive, timbriche ed espressive derivanti dall’accostamento dei tre strumenti.



Apre il programma il Trio di Nino Rota, una delle più avanzate e personali creazioni cameristiche del compositore milanese. Dedicato a C. Klemm, M. Cervera e R. Wolfensberger (primi esecutori dell’opera a Roma nel 1961) il Trio presenta una scrittura pianistica brillante e d’irresistibile slancio ritmico ma non mancano i momenti di trasognata espressività.



Segue il Trio H 300 dell’eclettico compositore filo-francese Martinu, in cui lo spirito allegro e danzante mette in luce le inconfondibili radici ceche.



Bellezza timbrica e sottile vena romantica prevalgono nel Trio op 49 di Mendelssohn, opera di grandi dimensioni che riflette quel profondo equilibrio interiore che è una costante della personalità del musicista di Amburgo.





Il concerto sarà replicato giovedì, 8 febbraio a Copenaghen, nell’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura