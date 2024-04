I concerti del lunedì

La Stagione cameristica 2023/2024 riprende lunedì 8 aprile presso l’Auditorium Vallisa (ore 20.30) con un programma speciale: la voce di soprano e un trio formato da violino, violoncello e pianoforte in un variegato intreccio tra melodie popolari e creatività accademica. L’incontro tra il vastissimo repertorio popolare e l’apprendistato compositivo di stampo tradizionale ha dato da sempre esiti di straordinario valore.



Si pensi alle figure di Brahms, Liszt, Bartok. Ma in questo caso la scelta dei brani si estende a ben sei culture musicali specifiche: il mondo russo con Michail Glinka (1804-1857) e i suoi Tre Lieder russi per trio con pianoforte, il grande patrimonio popolare spagnolo con Manuel de Falla (1876-1946) e le celebri Sette Canzoni popolari, affascinante viaggio musicale attraverso le province iberiche, la tradizione popolare scandinava con Ferruccio Busoni (1866-1924),residente a Helsinki per qualche tempo e l’opera Kultaselle,

serie di variazioni su un tema finnico per violoncello e pianoforte, il repertorio italiano con Luciano Berio (1925-2003) e le sue Quattro Canzoni popolari , la musica irlandese con Frank Martin (1890-1974) e il suo Trio su melodie popolari irlandesi e a conclusione una rarità, una selezione di alcuni dei Lieder Scozzezi op.108 per soprano, violino, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven (1770-1827), a testimonianza di quanto l’interesse dei musicisti per il mondo popolare sia stato sempre costante.



I quattro interpreti della serata sono: il soprano Valentina Coladonato, reduce da importanti collaborazioni con numerosi enti di produzione, la violinista Elisa Spremulli, il violoncellista Izak Hudnik, enrambi in ascesa nella carriera concertistica e la pianista Flavia Salemme, sensibile musicista molto attiva nel campo della musica da camera, Il concerto sarà replicato a Fasano, al Teatro Sociale, martedì 9 aprile (ore 20.30) per la XIV Stagione di musica da camera in collaborazione con il Comune di Fasano.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI XXV Stagione di musica da camera 2024 I CONCERTI DEL LUNEDI'

M.GLINKA Tre Lieder russi per violino,violoncello e pianoforte

M.DE FALLA Sette Canzoni popolari spagnole per soprano e pianoforte

F.BUSONI Kultaselle. Variazioni su un tema popolare finnico KVI 137 per violoncello e pianoforte

L.BERIO Quattro Canzoni popolari per soprano e pianoforte

F.MARTIN Trio su melodie popolari irlandesi

L.van BEETHOVEN Schottisches Lieder op.108 per soprano e pianoforte



Valentina Coladonato soprano

Elisa Spremulli violino

Izak Hudnik violoncello

Flavia Salemme pianoforte



info 3387116300 www.accademiadeicameristi.com