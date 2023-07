Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 07 ore 18.30 appuntamento con "I luoghi di Lolita Lobosco: dalla fiction alla realtà". Passeggeremo tra i luoghi più importanti della fiction Rai che tanto ha fatto discutere i baresi, ma anche tanto apprezzata dal resto d'Italia. I luoghi ci raccontano e si fanno raccontare tra la fiction e il reale. Non mancate.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro: Piazza Federico II c/o Castello

___________________________________________

Castello; strada Arco Basso; Piazza dell'Odegitria con Cattedrale; Fortino di Sant'Antonio; Piazza del Ferrarese; Teatro Margherita



Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti.