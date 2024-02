I rhomanife a Bari e a Molfetta con 2 serate dedicate a Bob Marley

I Rhomanife dedicano due serate a Bob Marley, il re del reggae. Martedì 6 febbraio, dalle ore 21,00, i Rhomanife in dj set Love Reggae Party presso Marrakech Evolution, in Via Buccari, 112, Bari. Mentre grande festa sabato 10 febbraio, dalle 22,00, Rhomanife in concerto live e prima e dopo in dj set, i grandi e noti Fabrizio Laganà, Shanty Crew e Bonnie Valentine, presso Baracche Ribelli - Le Macerie, Via degli Agricoltori, Molfetta (Ba). Il coinvolgente ed allegro spettacolo con brani storici ed inediti in italiano, in dialetto ed inglese con hit di Bob Marley, sarà realizzato, suonato e cantato da musicisti pugliesi della terra di Bari: Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona (tastiere) e Francesco Bartoli (batteria). Segui i Rhomanife dal vivo e sui social...