I Rhomanife eventi e concerti live a Molfetta

La storica band Rhomanife, che diffonde il messaggio d'amore da tanti anni con eventi live di successo, si esibirà dal vivo in due concerti, con brani di musica reggae carichi di vibrazioni positive venerdi 22 dicembre alle 21,30 in piazza Matera a Cerignola per l'associazione ''Il Titolo'' e sabato 30 dicembre presso il bellissimo Carpe Diem Caffè di Via Giuliani n°27, Canosa. Domenica 18 dicembre i Rhomanife con Ibou Mboye Gning realizzeranno un ''Love reggae party'' presso l'Ex Monastero Santa Croce di Altamura per l'associazione Fornello. Mentre per il Natale, ''Christmas Music Per La Pace'', lunedi 25 dicembre grande festa a Molfetta con 2 zone musicali, zona 1) Reggae Jam + Dj Set e Zona 2) Rock ed Alternative, con Carlo Chicco, Corrado P., Zio Pino, Shanty Crew, Smorf Sound, Murgia Youth. Microfoni aperti, ospiti, musicisti, cantanti ed Mc. Segui i Rhomanife dal vivo e sui social.