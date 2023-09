I Rhomanife in concerto alla Sagra della zampina e del bocconcino

Sabato 30 settembre, dalle ore 20,00, la nota band internazionale Rhomanife, chiamata ovunque per spettacoli speciali e divertenti, carichi di buone vibrazioni, si esibirà in concerto live alla 57° Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino 2023 a Sammichele di Bari. Il coinvolgente spettacolo con brani storici ed inediti in italiano, in dialetto ed inglese, anche con hit di Bob Marley, sarà realizzato, suonato e cantato dai musicisti : Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Carlo Ragno (chitarra), Federico Ancona (tastiere) e Francesco Bartoli (batteria). Mentre venerdì 29 settembre dalle ore 20,00 i Rhomanife in Dj Set Love Reggae Party presso Terzo Tempo Torre Quetta. Ingresso Libero.