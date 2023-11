Il tema dell’Identità nelle opere di Michele Giuliani in mostra a Bitonto

Prezzo non disponibile

Venerdì 1° dicembre l’inaugurazione della personale nella redazione di Primo piano a Bitonto

S’intitola Identità la personale dell’artista barese Michele Giuliani che s’inaugura venerdì 1° dicembre, alle 18,30, presso la redazione di Primo piano, in via XXIV Maggio 14 a Bitonto. La mostra raccoglie una ventina di opere, tra tele e tavole, tratte principalmente dalla collezione Unconventional People, parte significativa della produzione dell’artista, in cui la figura umana è protagonista assoluta.

Le figure ritratte sono prive di volto, di identità e tuttavia mai impersonali: comunicano a un livello più profondo, non convenzionale. Un gesto, una posa o un contesto indefinito o appena accennato raccontano silenziosamente qualcosa della loro vita.

Spesso rivolti verso l’osservatore, i personaggi sembrano cercare pazientemente un’intima complicità con gli occhi di chi guarda, forse nella speranza di preservare cosi la loro piena umanità e di ritrovare il proprio volto. Quell’identità perduta in una società tanto tecnologica quanto umanamente sconnessa in cui dati e numeri hanno compromesso irreversibilmente il valore autentico delle cose e delle persone.

La mostra, che sarà aperta tutti i giorni dal 1° al 10 dicembre dalle ore 17 alle 20, s’inserisce nel quadro delle attività culturali promosse da Primo piano, il giornale di approfondimento dei temi di attualità e di cultura dell’area metropolitana barese. Ad inaugurare la personale sarà una conversazione con Michele Giuliani del direttore di Primo piano, Mimmo Larovere.